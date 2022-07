Para Marcelo González fue “un mal” acuerdo entre Perotti y Nación 

Durante el Foro Debate desarrollado este jueves en Santa Fe se hicieron visibles las malas “negociaciones” del gobierno provincial con el gobierno nacional en el acuerdo por el pago de la deuda histórica de nación con Santa Fe.

La Corte Suprema estableció el “cuánto” de lo que Provincia debe cobrar, pero no le impuso un “cómo” debe cobrarlo. Hay una gran diferencia entre cobrar como lo impone una sentencia y cobrar en las condiciones que el acreedor acepta.

Si se cobra en bonos, la Provincia toma riesgos. Otorga crédito: (cobrar en bonos es sustituir un crédito por otro. Si el bono es recibido a un valor superior a su precio, habrá una quita implícita. Se deja de ser acreedor de una sentencia para pasar a ser un “bonista”. Un bonista más de un Estado con una historia singular con los bonistas.

Si el pago en bono es cancelatorio de la deuda por la sentencia sin preverse cláusulas especiales, ante un incumplimiento en el pago de los bonos no hay más nada que reclamar sobre el crédito de los fallos.

Lo que se reciba en cobro de Estado Nacional tiene la naturaleza de ser restitución de fondos de coparticipación federal a valores actualizados. No es un nuevo recurso. Debe transferirse a cada municipio y comuna, en forma automática y en la proporción que le correspondió en cada año de detracción (2003 a 2015). En concreto: es el 13,4372% de lo que se reciba, pero en la distribución secundaria no aplicarían los coeficientes actuales sino los de cada año entre 2003 y2015

Santa Fe cobrará en bonos a plazo y acepta voluntariamente que le empiecen a detraer el fondo de autarquía de Afip.

La Corte suprema, en el fallo del 24/11/2015, indicó que no debía pagar ¿Santa Fe cobrará a crédito, pero pagará en “cash” aceptando voluntariamente detracciones? Las nuevas detracciones afectarán también a los municipios y comunas.