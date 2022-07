Intentaron consumar estafas en Suardi

En uno de los casos, Alexis Ramírez, comentó por Radio Belgrano, que un tío tenía un auto en venta por lo que los delincuentes lo contactaron por whatsapp manifestándose interesados diciéndole que le iban a entregar una seña de dinero pero como mi tío no tiene cuenta bancaria, me pidió la mía.

Luego de unos 10 minutos, recibo una llamada de una característica desconocida de parte del falso interesado en la compra, diciéndome que habían realizado un depósito de 100 mil pesos pero que no se veía reflejado porque debía aceptar una solicitud que ellos me habían envíado, relató Alexis.

Yo les dije que me llamen dentro de 10 minutos porque estaba haciendo otro trámite, por lo que luego de ese tiempo me vuelven a contactar explicándome que en realidad no podía ver el depósito de ellos porque, como mínimo, debía tener 20 mil pesos en cuenta y que tenía que depositar esa suma.

Ante eso comencé a sospechar y me contacté con el banco para interiorizarme, desde donde me informaron que no era necesario hacer nada de eso, contó Alexis.

Cuando me vuelven a llamar, les seguí la corriente para tratar de grabarlos, pero se dieron cuenta, por lo que me comenzaron a insultar y amenazar, incluso también a mi tío. Alexis pidió estar atentos porque incluso conocían algunos datos de mi familia.

Fuente Radio Belgrano