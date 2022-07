Felipe Michlig: «Queremos que los fondos del acuerdo lleguen a municipios y comunas este año»

El Senador Felipe Michlig volvió a des mostrar sus disidencias con el acuerdo firmado por el Gobernador Perotti y el Gobierno nacional. «Creemos que primero cometió un error al no ponerlo a consideración ante la Legislatura. Hubiese contado con el respaldo de todos, porque esta deuda comenzó a reclamarla Obeid, y siempre se esperó que el día de cobrar la deuda llegue. El prefirió ir solo, firmar ante la nación un acuerdo que está desactualizado porque en vez de $ 151 mil millones, podríamos haber cobrado $ 400 mil millones. Además, comete un error que es el de firmar un compromiso de otorgarle a AFIP un monto del 1.9% del total, algo cercano a los 8 mil millones solo para que AFIP le pase información acerca de quienes deberían aportar más en conceptos de impuestos. O sea, pagamos por la información, algo que nosotros no estamos de acuerdo, ni vamos estarlo» dijo Michlig en Máxima FM.

Igualmente, el legislador sostuvo que «obviamente estuve apoyando el paro del campo, como no hacerlo, si el campo fue quien más aportó para salir de la tremenda crisis del 2001. Como no respaldar la demanda de un sector que se cansó de que no se les devuelva nada a Santa Fe de lo que aporta y se lo regalen a la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo tiene su núcleo duro. La falta de federalismo es total, y absoluto, y los santafesinos que trabajan están cansados de siempre tener que aportar y aportar, mientras los beneficios siempre terminan en el conurbano».

El senador defendió su solicitud de una rotonda en el cruce las rutas 34, y 39. «Voy a seguir insistiendo con esta obra, como lo vengo haciendo hace muchos años. Lo hice antes y lo hago ahora, muy a pesar de lo que lamentablemente algunos dirigentes del gobierno provincial digan. Es increíble que haya gente del partido que gobierna Santa Fe, que viven en este departamento, que estén en contra de un obra que salvaría muchas vidas. Cuál es el problema si los otros no lo hicieron, el reclamo siempre se hizo, pero los que gobiernan hoy son los peronistas, y deben hacerlo, ellos fueron elegidos para gobernar para todos, bueno ahora tienen una buena posibilidad de gestionar ante nación esta rotonda y evitar que sigan muriendo personas»