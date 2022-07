En contacto con Máxima FM Ruiz destacó, «primero quiero resaltar que no pudimos reunirnos porque yo estaba afectado a la paritaria provincial. Con el DR Uberti y Virginia Pérez íbamos a reunirnos ayer, no pudimos, esperemos hacerlo hoy».

Lo que los policías municipales plantearon ante el sindicato está relacionado directamente a la labor de los mismos, «primero hay que destacar que un empleado, en el puesto que sea no es un esclavo. Segundo, que el trabajador debe estar de acuerdo con su jefe o patrón para trabajar por sobre la hora establecida. Es decir, si el empleado no quiere trabajar un día no laboral, o en horas extras está en todo su derecho. Pero bueno, parece que hay jefes como la directora de la policía municipal que no entiende estas cuestiones».

Lo de la policía municipal, «es un trabajo que todos sabemos se realiza en distintas horas de un día, y cuando se debe pagar horas extras esas horas deben pagarse bien. No olvidemos que se estaba pagando solo $200 la hora. Menos mal que eso ya se solucionó. Tenemos que entender que el policía municipal, como cualquier otro empleado del municipio, tiene familia, tiene casa, tiene compromisos sociales, y si no quiere hacer horas extras mientras no afecte sus horas de servicios, está en todo su derecho de negarse».