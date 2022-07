Michlig agradeció el acompañamiento de todos los integrantes de su bloque que suscribieron el proyecto (Lisandro Enrico, Orfilio Marcón, Leonardo Diana, Germán Giacomino, Rodrigo Borla y Hugo Rasetto), a los integrantes de los demás bloques representados por sus presidentes (Armando Traferri, Rubén Pirola y Alcides Calvo), y en particular a mis pares que son médicos y a los equipos técnicos de esta Cámara, ya que todos hicieron sus aportes para que logremos el mejor proyecto posible sobre esta cuestión, que esperamos también tenga el acompañamiento de la Cámara de Diputados”, expresó.

Fundamentos esgrimidos

Al momento de fundamentar la iniciativa Michlig destacó en el recinto que “El proyecto tiene una gran importancia, no solo por la dimensión de sus virtudes generales sino también por la amplitud de los impactos positivos que posee. En términos sintéticos podemos decir que se trata de procurar garantizar en los hechos un derecho esencialísimo que, si bien hoy se encuentra reconocido normativamente, su logro no es alcanzado íntegramente y la parte que es concretada lo es con baja eficiencia. Estamos hablando, ni más ni menos, de derecho al acceso a medicamentos que, en el fondo, se trata de la salud”.

“Hoy la provisión de medicamentos a ciudadanos que carecen de obra social es ineficiente, ineficaz, descoordinada, disfuncional y con dificultades importantes para ser conducida en forma integral”.

“Por un lado se adquieren medicamentos de una forma centralizada desde el Ministerio de Salud y son distribuidos para su entrega a través de los efectores públicos de salud. Pero, por otro lado, efectores de salud públicos no estatales que igualmente integran el sistema de salud pública y contando con facultades de autogestión, también compran medicamentos, en unos casos con planificación y buenas prácticas administrativas y en otros casos con baja planificación, mediante compras directas invocando urgencias. Incluso aquellas compras con recursos que no son provistos por el Estado quedan en una zona gris en materia de control externo”.

“Por eso este Plan busca significar un salto en términos de efectividad prestacional, calidad de servicio, eficiencia de gestión y conducción estratégica por las autoridades de gobierno”.

“Para eso se disponen medidas que regulan con la lógica de que los medicamentos se adquieran desde un centro único que integre información en tiempo real y se provean a los usuarios de una forma descentralizada a través del efector que corresponda. De esta forma se logra una combinación inteligente entre las virtudes de la centralización y la descentralización, que en la faz instrumental se recurre a una figura cuya versatilidad y eficacia ha sido probada en otras áreas como lo es la Unidad de Gestión”.

“Es una figura muy versátil, que aprovecha con flexibilidad recursos ya existentes en el Estado Provincial, por lo cual garantiza que no se necesiten duplicaciones ni la incorporación de personal”, reseño Felipe Michlig.

Contenido legal propuesto

El instrumento legal propone, además -a lo largo de su articulado- que “en forma excepcional podrán incluirse como beneficiarios aquellos habitantes de la Provincia cuya cobertura mediante sistema de obra social se encuentre interrumpida por causas extraordinarias” siempre en vista de garantizar la provisión pública gratuita de medicamentos a los habitantes que se encuentren encuadrados en las condiciones indicadas”.

Asimismo se apunta a introducir soluciones e innovaciones tecnológicas a los sistemas de validación, prescripción electrónica, y auditoría de tratamientos médicos; procurar mecanismos eficientes de abastecimiento y logística de medicamentos en los distintos efectores de salud de la Provincia; otorgar mayor transparencia y optimizar la dinámica de adquisición, ampliar la red de prestadores de medicamentos del sector público estableciendo nuevos centros de provisión; brindar nuevas herramientas de información y comunicación a los pacientes, promoviendo un uso racional e informado del medicamento, a la vez acompañarlo a lo largo de todo su tratamiento”.

Por otra parte, se propicia dotar al Estado de una herramienta de seguimiento y acceso en línea de la información de consumo, con estadísticas, evolución y alertas epidemiológicas integrado a segmentación etaria, geográfica, sociocultural, de género, etc. Integrar esquemas y tecnologías de provisión con el resto de los financiadores de la salud y productores de medicamentos, especialmente con el Instituto Autárquico Provincial De La Obra Social (IAPOS), y el Laboratorio Industrial Farmacéutico.

Se crea la "Unidad de gestión del Plan Provincial de accesibilidad ciudadana a los medicamentos, la cual tendrá a su cargo la implementación, operación, gestión y seguimiento del Plan creado”. Dicha Unidad de Gestión será conducida por una Coordinación General la cual será ejercida, en forma conjunta, por los ministros de Economía y de Salud.

Finalmente se dispone que la accesibilidad ciudadana a los medicamentos estará bajo el seguimiento de una Comisión de Monitoreo integrada por dos miembros, uno de ellos designado por la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia y el restante designado por la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia.