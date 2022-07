«Fue una reunión positiva, se acordaron nuevas pautas de cómo se debe proceder con los policiales municipales, y se decidieron cuestiones referidas a lo que debe ganar un policía municipal si se lo convoca a cumplir horas extras. Lo llamativo es que a partir de esta reunión el Gobierno local decidió trabajar con los policías en dos turnos, y dejar de implementar el trabajo de los inspectores como lo venían haciendo. Esto quiere decir claramente que venían haciendo las cosas mal» afirmó Ruiz en dialogo con el programa Bunker de Máxima FM.

Pero no solo resumió ese cónclave, sino que, además, «no me parece que el Sr. Andrada haya usado buenos términos en una entrevista en ese medio al hacer referencia a los «eruditos de FESTRAM». Lo uso con un tono descalificador ante nuestro sindicato, y no es la manera que un secretario de hacienda debe hacerlo. Que el Sr. Andrada administre los recursos municipales como debe hacerlo, pero que no ponga las culpas de la situación financiera del municipio a los trabajadores. Él sabe bien, que esto de la inflación nos afectó a todos, y si tiene que aumentar los impuestos que no culpe a los sueldos de los empleados para hacerlo. Si es un buen contador supongo que debe tener todo previsto, que se destina a las obras, y que se destina a los sueldos. No queramos contarle a la sociedad las cosas cambiadas».

Además, acusó al gobierno, «de no querer incluir planta permanente, cuando ya se jubilaron varios compañeros, o algunos lamentablemente fallecieron, y no incorporaron a nadie. Esa plata que se ahorran no lo dicen, prefieren contratar gente sin aportes sin obra social, eso es lo que quieren mientras tanto la plata se la ahorran».