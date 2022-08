15 personas a los golpes, piedrazos y más a la salida de un “bar”

Personal del CRE San Cristóbal tomó intervención en una gresca entre varias personas, más precisamente frente al local denominado "El Bochin", donde un grupo aproximado de 15 personas, ambos sexos, se estaban peleando entre sí y, quienes al percatarse de la aproximación policial, inmediatamente se retiran del lugar tomando diferentes arterias, algunos desplazándose a la carrera y los restantes a bordo de motocicletas, impidiendo así, ser reconocidos e identificados.

Como consecuencia de los disturbios una vivienda situada sobre calle Pueyrredón 1133 resultó con daños en una ventana de material madera, por tal motivo se procedió al secuestro de los elementos detallados, objetos que posiblemente habrían utilizado estas personas para agredirse entre sí.

¿Qué dijo la vecina?

No es la primera vez que nos toca vivir una situación de violencia, daño e inseguridad proveniente del bar del bochín del C.U S., lugar destinado solamente para una actividad deportiva, cuyo objeto de uso y disfrute se ha desvirtuado, cerca de la 01 hs en mi vereda , pleno centro de la ciudad -Alvear y Pueyrredón- un enfrentamiento entre personas dio como resultado que atacaron mi casa con piedras, vidrios, palos de pool, ocasionando daños, alterando la tranquilidad y descanso no solo de nosotros, sino también de los vecinos. San Cristóbal parece tierra de nadie. Agradezco a la policía y al Secretario de Gobierno Pablo Bonacina que al enterarse se presentó inmediatamente en mi domicilio. Espero que los responsables se hagan cargo de las consecuencias y sean sancionados por los delitos cometidos.

¿Qué dijo el Club Unidad?

El club Unidad Sancristobalense, lamenta, repudia y se solidariza con la Dra. Schiavi en atención a los hechos violentos y de seguridad suscitados en inmediaciones de su domicilio. Oportuno resaltar que el Sr. Ogorodnik no tiene relación con el club. La ocupación del inmueble por parte del Sr. Ogorodnik dependía de su vínculo contractual como concesionario del Bar con esta institución, es decir como Tenencia, no puede interferir esa causa hoy ya que no existe vinculo o título habilitante en la posesión del inmueble objeto de reclamos y quejas. Ocupa sin derecho un inmueble que, si es propiedad del club, pero hoy se encuentra usurpado. Mientras el desalojo judicial no se produzca, el club Unidad sancristobalense no tiene tipo de control ni responsabilidad sobre el inmueble. Su situación de usurpación priva a nosotros como representantes del propietario del edificio de poder tomar acciones. Que para dicho proceso desalojo, se designó al representante legal de nuestra institución Dr. Joaquín Strada para llevar a cabo las actuaciones. Acompañamos a la Dra. y a los vecinos perjudicados en el momento vivido y exigimos pronta acción e investigación de las autoridades pertinentes