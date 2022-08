Michlig elogió el “trabajo fecundo del municipio y de todas las instituciones de Ceres”

El ser consultado por la prensa local el representante departamental se refirió al gobierno provincial indicando que “hay cosas que deben resolverse y no lo hacen”, a la vez que destacó el trabajo fecundo que se desarrolla con el municipio ceresino y con todas sus instituciones”.

Durante el curso de las actividades también participaron el Pte. del Concejo Municipal, Ignacio Lemos, los Concejales Carlos Dutto y Romina Meshler; el Coordinador de Gabinete Guillermo Cravero; los Secretarios de Obras y Servicios Públicos, Efraín Rojas; de Hacienda Miguel Andrada y el Subsecretario de Educación, Cultura y Deportes, Fernando Maletti.

Visita a instituciones de Ceres

Las autoridades visitaron a primera hora de la jornada el Club Atlético Ceres Unión, en donde fueron recibidos por el Pte. Diego Poeta y demás integrantes de la Comisión Directiva, a quienes entregaron aportes del Programas de Fortalecimiento Institucional a nivel legislativo, "que es para la segunda etapa de los sanitarios y vestuarios para lo que venimos colaborando y que hemos comprometido. Ahora evaluaremos de cómo seguimos apoyando de cara a los 60 años que cumple la institución, también hablamos de la construcción del nuevo escenario y las cabinas de transmisión” detalló Michlig.

Luego se trasladaron al cuerpo de bomberos en donde fueron recibidos por el Jefe del Cuerpo Activo Williams Papili e integrantes de la comisión, a quién entregaron aportes para la cena benéfica del 27 de agosto, a la vez que recorrieron la institución observando el equipamiento e infraestructura del cuartel, tomando nota de nuevas inquietudes y necesidades”.

También recorrieron el Centro de Participación Comunitaria, el cual ya se encuentra en marcha con distintos servicios de salud y el centro de monitoreo de la ciudad, además de la obra de cordón cuneta de B° cooperativa, al momento de tomar contacto directo con los vecinos de cada lugar.

Finalmente, en la sede municipal, el Senador entregó aportes para luminarias led (Pro.Di.Led.) y el Diputado González indumentaria deportivas. Luego recibieron a las autoridades del Club Central Argentino olímpico encabezadas por el Pte. Andrés Bernabéu para evaluar detalles de la organización de la 51° Fiesta Nacional del Zapallo, “que como siempre estaremos colaborando para que siga creciendo, ya que es una marca nacional de la ciudad de Ceres” reflejó el legislador.

Contacto con la prensa

En contacto con la prensa el senador Michlig habló de la actualidad política señalando que a “este gobierno provincial le falta un plan de gobierno, y nosotros como oposición estamos diagramando un plan que pondremos en marcha cuando gobernemos la provincia desde el 2023”.

“Solo basta mirar lo que pasa en lo económico, la provincia acumula recursos, siguen cobrando por encima de lo que ellos mismos presupuestaron, esto quiere decir que impuestos y tributos la gente los paga, pero ellos no ejecutan lo que tienen prometido ejecutar. No gastan, solo la tienen ahorrada en una cuenta bancaria”. A la vez que agregó “tienen a los trabajadores y a los maestros con medidas de fuerza todas las semanas, el gobernador dice nosotros estamos con diálogo abierto, pero no los atiende, entonces qué debemos pensar. Hay cosas que deben resolverse y no lo hacen, porque no hay voluntad ni plan de gobierno para solucionar los problemas a la gente”, aseveró el senador departamental.

Por su parte, la intendenta Dupouy concluyó que fue muy provechosa la recorrida de hoy porque "las instituciones son lugares de encuentro, de trabajo, de participación, de debate, celebración, y nuestro mayor propósito es acompañarlas en su crecimiento y desarrollo".

En igual sentido el diputado González destacó la importancia del trabajo en equipo y sostenido en el tiempo para la concreción de nuevos proyectos y acciones permanentes”.