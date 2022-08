Llama la atención que, como fuerza política, el radicalismo obtiene entre los encuestados apenas un 7 por ciento de las preferencias mientras que los dos candidatos más votados pertenecen a esa fuerza política y arrastran un 24 por ciento.

Al contrario, los encuestados se reconocen más con las fuerzas del oficialismo «Frente de Todos» y «Kirchnerismo» que totaliza un 31 por ciento más que con sus candidatos que, sumados, llegan al 27 por ciento.

Visión por partido

Luego se hace la consulta por espacio político y aquí, nuevamente, se da una singularidad puesto que el Frente de Todos y el Kirchnerismo (así identificado en la consulta) recogen el 31 por ciento de los encuestados. En tanto Juntos por el Cambio, alcanza un 15 por ciento; la Unión Cívica Radical el 7 por ciento; y el Frente Progresista, el 10 por ciento.

Otro dato llamativo pero que no está explicitado es que el además de «no sabe / no contesta» existe un rubro «Otro» que totaliza el 15 por ciento de la población encuestada. No se sabe si allí cohabitan los libertarios con la izquierda o algunas otras fuerzas provinciales como las vinculadas con el sector «celeste» del electorado. «Ninguno», obtiene el 11 por ciento.

Las gestiones

Al evaluar las gestiones nacional y provincial surge otra sorpresa. El presidente Alberto Fernández cosecha una mirada positiva alta (39 por ciento entre «Muy buena» y «Buena») contrariando las encuestas que se conocen hasta el momento. Pero es tan buena la mirada sobre la Nación que supera a la del gobernador Omar Perotti que queda atrás con un 36 por ciento entre «Muy buena» y «Buena». Sí, resulta incontrastable la mirada negativa del presidente que cosecha el 60 por ciento de las respuestas mientras que el gobernador se lleva el 43 por ciento.

Otro rubro que se analiza es el de la «Seguridad» en el que prácticamente se divide en cuartos. «Más inseguro», alcanza el 29 por ciento; «Igual de seguro», el 24 por ciento; «Más seguro», el 25 por ciento y «No sabe, no contesta», el 22 por ciento. Aquí nuevamente se da la particularidad de que tanto el centro como el sur provincial opinan en un pie de igualdad con el resultado general, pero la mayor sensación de inseguridad se da en el «Norte» donde la inseguridad escala hasta el 44 por ciento desplazando largamente al sur de la bota que, pese a la ola de violencia, se limita al 27 por ciento.

Presente y futuro

Inicialmente se consultó sobre el «Estado de ánimo» de la muestra y el resultado demostró que un 27 % está «mejor», un 24 % reconoce que está «igual» y el renglón «peor» trepa al 42 por ciento. En este rubro, es de destacar que el mayor optimismo se percibe en las regiones Centro y Norte de la provincia mientras que el pesimismo domina en el sur provincial. Otro dato llamativo es que el grupo etario más optimista es la primera franja que va desde los 16 años hasta los 29.

Respecto de las perspectivas a nivel provincial, la encuesta interroga sobre cómo considera que estará Santa Fe dentro de un año y, el universo de respuestas, prácticamente se divide en cuartos. «Mejor», el 23 por ciento; «Igual», el 28 por ciento; «Peor», el 25 por ciento y «No sabe/no contesta», el 24 por ciento. En este punto, surge que el grupo más optimista y que estima que estará mejor, se ubica en el norte provincial con un porcentaje más alto: 35 por ciento.

Aborda luego la perspectiva para el 2023, pero desde el punto de vista familiar del encuestado. En este renglón las respuestas difieren bastante más respecto de la evaluación provincial. Que la situación estará «Peor», abarca al 52 por ciento de los consultados; mientras que «Mejor» se reduce al 2 por ciento. «Igual», el 22 por ciento y «No sabe/ no contesta», se ubica en el 24 por ciento. Nuevamente al observar las regiones lo más llamativo se da en el «norte» provincial donde el optimismo sobre la provincia deviene en un enorme pesimismo al trepar el nivel de «Peor» al 51 % y «Mejor» se reduce al 4 por ciento. Cabe destacar que en las tres regiones hay una percepción de que cosas estará peor en 2023 en niveles casi idénticos.

Esto permite deducir que la evaluación a nivel personal y provincial son sopesadas de manera muy diferente por los encuestados al considerar, de manera mayoritaria, que la situación económica por la que atresarán la familias santafesinas está lejos de mejorar.

Los problemas

El estudio luego indaga sobre los principales problemas que la población de la provincia debe enfrentar y surge como el principal el vinculado a la «Delincuencia, delitos, robos» con el 16 % y lo sigue el renglón de la «Gestión de los gobernantes» y «La falta de trabajo», ambos con el 11 por ciento; la «Economía, pobreza e inflación» amerita un 10 por ciento mientas que la «Droga y narcotráfico» al 9 por ciento.

Llamativamente el tema de la inseguridad genera mayor inquietud en la zona «Centro» de la provincia al registrar el número más alto: con el 22 por ciento. Este valor relega a bastante a la mirada del sur provincial, aquejada por una ola de crímenes notable, que limita la valoración negativa el 14 por ciento. Otro dato inquietante es que un 14 por ciento de los encuestados no supo o no quiso definir cuál es el problema más importante que le aqueja en su vida cotidiana.

Muestra

El trabajo realizado por la consultora GYC Comunicaciones cuyo director es Germán Sponda, incluyó 1.500 contactos telefónicos entre mayores de 16 años y reconocer un error estadístico de +_/ 2,5 por ciento.

Con información de Diario El Litoral