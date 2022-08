Presupuesto Participativo: Una herramienta democrática para concretar proyectos en la UNL

Una nueva edición del Presupuesto Participativo de la UNL está en marcha. Mientras transcurre el período para elaborar y presentar los proyectos, vale un repaso por iniciativas que ya se ejecutaron y otras que están próximas a finalizar.

Movilidad sostenible

Con fondos del Presupuesto Participativo 2021 ya se está construyendo la primera Estación de Movilidad Sostenible en Ciudad Universitaria. Después de la elección, que tuvo a esa iniciativa entre las más votadas de Impacto Alto, la Secretaría de Bienestar, Salud y Calidad de Vida de la Universidad sumó una instancia más de participación que consistió en un Concurso de Ideas para el diseño de las estaciones, destinado especialmente a estudiantes de grado y de las escuelas preuniversitarias. La convocatoria se hizo junto con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y la Federación Universitaria del Litoral. La idea ganadora fue la que presentaron Flavio Giarratana, Mauro Mautone, Luciano Olivieri, Abel Bustamante y Maximiliano Cabrera, estudiantes de la FADU.

El secretario de Bienestar, Cristian Vázquez, detalló que se está avanzando en la construcción de la estructura de la Estación y ya se adquirió el equipamiento con el que va a contar: inflador, compresor, un taller con herramientas básicas para reparación de bicicletas; botiquín de primeros auxilios, bebedero para hidratación y un anclaje para reparaciones en ruedas de bicicletas. También se está diseñando cartelería con información e instrucciones.

En este caso, la iniciativa que surge de un área de gestión fue acompañada por el voto de toda la comunidad. “Las estaciones tienen que ver con mejorar la infraestructura para la movilidad sostenible, y con promover una forma de vida saludable, además de las ventajas económicas y ambientales que representa”, explicó Vázquez. Por eso, “a partir de esta primera estación que se financia con Presupuesto Participativo, la idea es seguir con el proyecto en las demás sedes de la Universidad”.

Planta artesanal de cerveza

Otra experiencia en desarrollo se sitúa en la Facultad de Ingeniería Química, y demuestra que puede haber continuidad entre proyectos de distintas ediciones si se planifican las acciones. En 2018, desde el Centro de Estudiantes, se impulsó la idea de contar con una Planta Artesanal de Cerveza. “En una región tan cervecera como es Santa Fe queríamos tener una formación que no solo sea de problemas prácticos sino donde tengamos un contacto más tangible con la realidad, y por eso nos parecía necesario contar con un equipo para hacer el proceso de producción y conocerlo de primera mano”, explica Ignacio Basualdo, que en ese momento era presidente del Centro y tomó la tarea de escribir el proyecto con Juan Scotta, que era secretario general.

Con el financiamiento de ese año se pudo adquirir la primera parte del equipo; y con fondos de la edición 2021, se pudo avanzar en la segunda etapa, que estaba prevista para completar la planta.

Para la redacción de los proyectos “consultamos a distintos actores de nuestra facultad y de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas que también estaban interesados porque los estudiantes cursan materias en la FIQ, con la que además se comparte la Especialización en Producción de Cerveza y Microcervecería”, recuerda Basualdo. Para definir los aspectos técnicos contaron con el asesoramiento del coordinador de ese posgrado, el ingeniero Sebastián Collins; así como también con autoridades de su Facultad, para definir la ubicación que tendrá el equipamiento.

La Planta Artesanal completa "permitirá hacer 50 litros de cerveza, con los mismos procesos que se hacen a escala industrial”, explica Collins. A futuro, “se podría ampliar con los periféricos para el envasado, los sistemas de limpieza, y de guardado en frío del producto final, pero con esta segunda etapa la Planta queda completa para hacer cerveza”. Este recurso era muy necesario para estudiantes de la Especialización, pero también a estudiantes que tienen su propio emprendimiento cervecero. "La Planta puede ser un lugar donde probar recetas, agregados, cambios en la producción, y trasladarlos después a una escala mayor, con más certeza que la que da una prueba en un equipo de laboratorio, donde hay que tener otros recaudos”, agrega Basualdo sobre la utilidad y los alcances del proyecto.

“Como ciudadanos universitarios podemos aportar nuestro granito de arena porque a diario vemos cosas que se podrían cambiar de a poco, y el Presupuesto Participativo es una herramienta concreta para eso. Si bien no tenemos responsabilidad de gestión podemos aportar estas iniciativas y proyectos. Las ideas que se financian surgen de una votación abierta, todos pueden participar y por eso todos los proyectos tienen chances de ser electos. El Presupuesto Participativo es un proceso que vive toda la Universidad y por eso la Planta es un logro para todos, no solo para la FIQ”, remarca Ignacio Basualdo.

En las escuelas

Un grupo de docentes de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja propuso en 2021 la incorporación de tecnología digital en las aulas. La propuesta estuvo entre las más votadas, dentro de la categoría Impacto Bajo, y permitió que la institución concluya un proceso que había iniciado para equipar sus salones de clase.

Con los fondos que obtuvieron se compraron tres TV Smart de 50’’, con cámaras web. “La idea era contar con todos los recursos tecnológicos disponibles hoy para la enseñanza”, señala desde Esperanza el vicedirector, Rodrigo Benítez. Con conexión a internet, los televisores permiten proyectar desde una presentación en power point, a videos o películas, pasando por aplicaciones para el agro, clases por zoom y videoconferencias. “La pandemia marcó el camino para que pudiéramos completar el proceso que habíamos iniciado porque mostró la necesidad de contar con estos recursos en el aula. El Presupuesto Participativo ayudó a cumplir el deseo de la Escuela de tener televisores en todas sus aulas”, consideró.

Como la edición los encontró el año pasado en pleno retorno a la presencialidad, la presentación del proyecto estuvo acompañada de acciones de difusión en la comunidad y para motivar la participación en la votación. Para Benítez, el Presupuesto Participativo “revaloriza la democracia en una Universidad reformista porque es una herramienta para que podamos decidir entre todos dónde hay que invertir”. Además, dijo que “la celebración es doble porque la Escuela no estaba muy acostumbrada a participar, pero esta vez los docentes se animaron a presentar el proyecto, y muchos integrantes de la comunidad se acercaron a votar. La experiencia fue una manera de involucrarse, de pensar el proyecto, escribirlo, trabajarlo y demuestra que si nos involucramos en la vida universitaria vemos los resultados”.

En la Escuela Industrial Superior hubo una iniciativa por parte de estudiantes, que se presentó en la edición 2017 del Presupuesto Participativo, y se pudo ejecutar durante los dos años siguientes, en los propios talleres de la Escuela, con un impacto en todas las unidades académicas. “Pasame la botella” era el título del proyecto por el que se construyeron dispositivos para compactar botellas y latas. Están ubicados en las cantinas y bares de Ciudad Universitaria, en la FCJS y en la sede de Esperanza, y se suman a otras acciones de sostenibilidad que lleva adelante la UNL.

Un dinamizador de ideas

El coordinador del programa UNL Verde, Ignacio Schneider, recupera otro aspecto del Presupuesto Participativo, como “dinamizador de ideas, más allá de lo estrictamente presupuestario porque hay proyectos que continúan o se acoplan a lo que vienen trabajando otras áreas”.

En este sentido, en la última edición hubo presentaciones que proponían fortalecer la recolección diferenciada de residuos en las unidades académicas. Algunas de ellas estuvieron a consideración en la elección final, y si bien no estuvieron entre las más votadas, “la Universidad entendió que había un interés genuino de parte de la comunidad en relación a la temática”, detalló. Por eso, en el marco del Programa UNL Verde, se adquirieron cestos de 60 litros cada uno para espacios comunes, adoptando una recomendación del Ministerio de Ambiente de la Nación en relación al código de colores para identificar los que son para residuos secos y los que son para húmedos. También se incorporaron piezas de comunicación para fortalecer la campaña en todos los edificios de la UNL: en las facultades, en los institutos, en las escuelas y en los centros universitarios, entre otras dependencias. “El Presupuesto Participativo es una instancia para poder canalizar las inquietudes, las ideas, las propuestas y que se puedan concretar”, concluye Schneider.

Convocatoria abierta

La edición 2022 del Presupuesto Participativo arrancó el lunes 8 de agosto. Hasta el domingo 28, toda la comunidad universitaria del Litoral puede postular proyectos en el marco de esta herramienta que es parte de la política de Gobierno Abierto.

Las presentaciones se deben realizar en un formulario digital que se encuentra en www.unl.edu.ar/gobiernoabierto

Del 12 al 16 de septiembre evaluadores y equipos técnicos de Rectorado realizarán el análisis de los proyectos. Entre el 19 y el 23, se dará difusión de los seleccionados; y el 26 del mismo mes, la comunidad universitaria podrá votar entre ellos. En total, se financiarán 4 proyectos por un total de $ 3,3 millones.

Más información

Para ampliar esta información y acceder a las bases de la convocatoria, ingresar a www.unl.edu.ar/gobiernoabierto. También es posible realizar consultas escribiendo al correo electrónico proyectos[email protected]