"Ayudemos a Isabela"

La historia de Isabela Salinas fue contada por sus papás Diego y Joana, quienes desde hace cuatro años viven en la ciudad de San Cristóbal junto a su ella y sus hermanos. La pequeña atravesó muchos problemas de salud antes y después de su nacimiento, a los siete meses de gestación le detectaron una cardiopatía congénita ventrículo único. Por ese motivo, la familia tuvo que viajar a Buenos Aires, en donde la operaron a Isabela a los cuatro meses de vida y ahora necesita otra cirugía.

"Nos mandaron al Hospital Austral en Pilar, allá le hicimos estudios, estuvimos varios meses, en el nacimiento nos decían que no sabían si iba a nacer bien y gracias a Dios no necesitó nada. Esta cirugía es para que la saturación de ella sea normal porque sino a medida que crezca va bajando y le puede producir problemas graves de salud", explicó el papá.

Los médicos le dijeron a la familia que deben operarla lo más rápido posible y se programó para el 29 de septiembre, pero ellos deben estar allí el 18 porque el día 20 le harán el pre quirúrgico, el 22 una cateterismo y después una junta médica para determinar bien la cirugía. Si bien la obra social cubre la operación de Isabela, la familia necesita afrontar otros gastos importantes y necesita la colaboración de la comunidad.

"Estamos pidiendo una colaboración, estamos con la venta de alfajores para recaudar fondos. La obra social nos cubre la cirugía pero no el hospedaje y los remedios que se preparan en laboratorios especiales y no tenemos la plata para hacerlo. Nos sorprendió la gente, los padres de los compañeritos del jardín se contactaron, nos dijeron que nos quedemos tranquilos que ya tenían algo planificado y se está organizando una peña folclórica en el Club Unidad el 10 de septiembre. La gente que ve a Isabela no puede creer que haya pasado por lo que pasó y por lo que está por pasar porque la ven espléndida. Nosotros tenemos el apoyo de mucha gente, hace cuatro años vivimos acá, al principio nos costó mucho sociabilizar, con la pandemia pudimos acomodarnos como familia, ya es nuestra casa, no nos queremos ir más de acá y ella encontró su lugar en el mundo".