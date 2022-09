Rifa solidaria para ayudar a una sancristobalense

Esta rifa solidaria en la cual se sortearán tres hermosos cuchillos artesanales del emprendedor Fabian Diaz es para colaborar con Norma Mercado, quien necesita recaudar fondos para una cirugía oncológica.

La venta de números está a cargo de Paola Sanchez y Nadia Álvarez y tienen un valor de $500.

Con respecto al noble gesto de Fabián, el papá de la hija de Norma, decidió donar esos tres cuchillos para ayudar en este tema de salud que atraviesa Norma.

"Hay cosas que uno en las malas yo creo siempre se ve cuando la persona realmente te necesita y no podés dejarla sola, estamos separados pero tenemos una hija en común. Yo las veces que me enfermé siempre estuvieron, no puedo abandonarlas y quiero acompañarlas".

El trabajo de Fabián ya trasciendo las fronteras y sus cuchillos son realmente de excelente calidad y los realiza con distintos materiales.

"Subasté un cuchillo en $41.000 para esto t mostré un pedazo de fierro en la pasarela y este señor me dijo: si sale bueno te doy $50.000, y con eso vamos a juntar para que salga adelante. Los cuchillos aie se sortean están forjados de elástico, uno de camión que cuando venía de Humberto lo encontré tirado en la ruta y otro de unas picadoras de silo. Para hacerlos se estira el elástico, lo bajas a martillo, después se templa y sale el cuchillo, yo los pruebo bien antes de entregalos y ahora estoy haciendo las vainas", contó Fabián.