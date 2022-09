Aunque aún resta llevarse adelante la asamblea provincial, hay indicios de que los maestros aceptaran la propuesta en paritaria del 31% pero con el mote de «disconformidad».

Al aceptar esa misma propuesta el resto de los sindicatos (ATE, UPCN, AMRA), AMSAFE, en caso de rechazar, quedaría sola en el reclamo, pero principalmente con la chance concreta de que la provincia avance en el descuento de los días no trabajados y no poder avanzar en una próxima instancia de negociación, porque no solo lo salarial está en discusión con el gobierno.

En muchos conflictos, AMSAFE, consiguió negociar propuestas salariales incluso con muchos de sus afiliados no conformes, pero sirviendo las mismas para obtener aire en medio de la pelea y así avanzar.

La revisión de diciembre será el próximo momento de evaluar el impacto devastador de la inflación sobre los salarios. Mientras tanto, este viernes la docencia deberá expresarse, como lo ha hecho siempre AMSAFE desde las bases, que son las que tienen la última palabra.