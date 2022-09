Piden claridad a Perotti sobre el proceso electoral de 2023

(Fuente El Litoral) Los principales sectores de la oposición solicitaron al gobernador Omar Perotti que convoque a los partidos con representación parlamentaria para clarificar la situación en torno del proceso electoral de 2023. Hizo punta el Partido Socialista, que este miércoles ingresó una nota formal al propio mandatario solicitando expresamente que se abra la discusión. Referentes de otros partidos como el Radicalismo y el PRO, coincidieron en plantear la necesidad de que desde el Poder Ejecutivo se genere una instancia de diálogo que permita llevar certidumbre a todas las fuerzas.

En rigor, el elemento disruptivo en el escenario proviene del ámbito nacional y está asociado a la intención del oficialismo de suspender las elecciones primarias. La inquietud de la oposición en la provincia está centrada en conocer, primero, qué piensa Perotti como gobernador peronista sobre esa eventual suspensión a nivel nacional; y en segundo término, qué pasará con las elecciones en Santa Fe.

"Solicitamos al gobernador tenga a bien convocar a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para intercambiar opiniones sobre el proceso electoral en la provincia", dice textualmente la nota enviada por el Socialismo al gobernador, y que lleva las firmas de Enrique Estévez y Laura Mondino.

"Urgente"

El diputado socialista Joaquín Blanco, consideró que urge la convocatoria del gobernador a los partidos para evitar "sorpresas" en la provincia. "Hay una movida a nivel nacional que ya es pública; el propio gobernador (Axel) Kicillof ya planteó explícitamente la suspensión de las PASO. El peronismo quiere cambiar las reglas de juego", planteó. "Frente a ello – sostuvo-, le pedimos una reunión al gobernador, primero, para saber qué pretende hacer en Santa Fe; de qué manera, cómo y cuándo vamos a votar en la provincia. En segundo lugar, para conocer cuál es su postura respecto de la suspensión de las PASO; él tiene senadores y diputados nacionales y es necesario saber qué piensan", esgrimió. Blanco insistió en que la convocatoria al diálogo debe ser "urgente" para "definir reglas claras, sin sorpresas, sin ninguna mente afiebrada que quiera cambiar las reglas de juego sobre las elecciones en Santa Fe a último momento''. Queremos escuchar cuál es la idea del gobernador y que lo haga en un marco de representación política, que es como siempre se hizo en esta provincia", concluyó.

Otras voces

Desde el radicalismo, las posiciones fueron coincidentes. "Es importante que tengamos certezas para sacar a Santa Fe de la discusión nacional respecto de la suspensión de las PASO nacionales. Ésta es una provincia con calidad institucional y hay que defenderla. Es necesaria una convocatoria del gobernador para despegar a la provincia de lo que se está planteando a nivel nacional", manifestó Juan Cruz Cándido.

Julián Galdeano, por su parte, consideró que existe ya "demasiada inestabilidad institucional en Argentina", por lo que reclamó que las definiciones y procesos electorales sean adoptadas en el marco del mayor consenso posible. "Ese nivel de diálogo no se está notando en el gobierno nacional, donde el kirchnerismo está operando fuertemente para eliminar las PASO favoreciendo al kirchnerismo. Y es nuestra aspiración también, que cualquier definición o modificación que se intente en la provincia, sea con un nivel de inteligencia y de diálogo con las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria", opinó. Galdeano sostuvo que "es el gobernador quien debe despejar cualquier tipo de dudas sin tomar decisiones unilaterales y discrecionales antes de consultar a las fuerzas políticas". "Consultar a los demás partidos – completó- es lo más racional y es lo que siempre se ha hecho en la historia democrática de la provincia; un nivel mínimo de articulación entre los partidos, a la hora de diseñar un cronograma electoral. Eso sería lo más importante; que el cronograma sea previsible y no se transforme en una sorpresa. La fecha no es tan relevante como sí que se conozca (la decisión) con antelación".

Desde el PRO, Gisela Scaglia planteó que "sería una buena tradición que los gobernadores escuchen a los partidos en materia de decisiones electorales. La potestad de convocar a elecciones es exclusivamente del gobernador – admitió-, que deberá hacerlo en el marco de las leyes vigentes". No obstante, coincidió también en que "debería consultar antes a los partidos y bloques que tienen representación parlamentaria".