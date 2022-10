Karen Ñoñez, la única imputada, y condenada por ese asesinato de febrero de 2015, a pesar de haber atravesado todas las instancias y tener sentencias firmes en el marco judicial, que la condenaron a 13 años de prisión efectiva, nunca fue presa.

Para Parma, esta nueva apelación de la defensa de la homicida ante la Corte provincial, no es más que otro argumento al que pueden apelar los abogados defensores, pero que «no impide que la homicida esté presa, y cumpliendo efectivamente su respectiva condena de 13 años».

«Cuando comenzó todo este proceso, se lo comenté a los papas de María Fernanda, no sabíamos como iba a terminar esto. Porque hay una política, y una justicia con jueces de menores que no quieren condenar nunca a ningún menor de edad, no importa la gravedad del delito que cometan. Son jueces que siguen una política judicial que refieren a una justicia del pasado, donde los menores de edad solo cometían delitos menores. Pero estos mismos jueces, no pueden hoy seguir con esa fórmula, ante menores que tienen la capacidad de matar como lo están haciendo» asumió Parma.

En el caso Chicco, «La Justicia o los Jueces han estado a la altura de las circunstancias, interpretando el derecho correctamente, respetando todos los tratados, acuerdos constitucionales, y como no sucede en ninguno de los casos, en este hecho hicieron lo que tenían que hacer y condenaron. Y los políticos, la justicia, ustedes como sociedad, la familia, debemos ser los responsables de que esa condena se cumpla, cosa que en este hecho todavía no está sucediendo» advirtió.

Y por último el abogado pidió, «no tenemos solamente que conformarnos en un fallo que más o menos cubre nuestras expectativas, sino que como sociedad debemos exigir que esa sanción se cumpla efectivamente, para que un hecho aberrante como este nunca más vuelva a repetirse y es lo que estaremos haciendo ahora con la Fiscal y el Juzgado dentro de los normas que exige el procedimiento» avisó.