Encuentro Provincial por la Educación

El Encuentro desarrollado en el Aula Alberdi de la Facultad de Ciencias Jurídica y Sociales de la UNL, contó con las disertaciones de 3 especialistas en temas educativos: - Prof. Laura Taravella (Decana de la Facultad de Humanidades de la UNL); Dr. Lucas Raspall (Médico psiquiatra y psicoterapeuta, Profesor universitario, Subsecretario Desarrollo Humano de Rosario) y el Dr. Alejandro Finocchiaro (Exministro de Educación de la Nación, Docente universitario y actual Diputado Nacional).

En la oportunidad participaron dirigentes y cuadros técnicos de “10 partidos del arco opositor de la provincia”, (UCR, CREO, PRO, GEN, PDP, Coalición Cívica, Encuentro Republicano Federal, UNO, UNIR y UCDE). Entre los principales referentes de cada espacio se destacaron la presencia de Pablo Javkin, Felipe Michlig, Maximiliano Pullaro, Mario Barletta, José Corral, Cristian Cunha, Federico Angelini, Betina Fiorito, Lucila Lehmann, Walter Ghione, Cristian Hoffman, Gonzalo Toselli, Mónica Peralta, Los Ptes. de los concejos deliberantes de Rosario y Santa Fe, María Eugenia Schmuck y Leandro González, respectivamente), entre otros.

“Hay que adaptar el sistema educativo a los nuevos tiempos”

El diputado provincial de la UCR-Evolución, Maximiliano Pullaro al referirse al tema convocante, dijo que "en educación solo debatimos salarios. Debemos pensar en formación docente continua, la infraestructura escolar y en la tecnología, así como en la renovación de las curriculas”. Seguidamente agregó que “hay que repensar el sistema educativo actual.

Los chicos nacen con un celular en la mano, con una tablet, y sería mucho más fácil poder incorporar a la educación estos mecanismos tecnológicos. Hay que adaptar el sistema educativo a los tiempos que estamos viviendo", sentenció.

Al ser interrogado sobre aspectos políticos mencionó que “el Frente Santafesino o frente de frentes ya está en marcha. Necesitamos construir volumen para triunfar el año que viene y tenemos que hacerlo con una base programática: discutir educación, seguridad, presupuesto, obras y salud pública y encontrar puntos de equilibrio. Tengo muchas expectativas y creo que lo vamos a lograr ", destacó.

“Si nosotros no juntamos fuerzas, esto no cambia”

El intendente de Rosario Pablo Javkin indicó que " el objetivo de estos encuentros no es sumar nombre de dirigentes, sino ir a los temas profundos y empezamos por la educación, vamos a seguir con justicia y seguridad, luego seguiremos ampliando, creciendo y sumando (…) estamos muy finitos en la tolerancia de la gente con los fracasos que acumula el estado. Si nosotros no juntamos fuerzas, esto no cambia” concluyó.

“Confluimos en un espacio que va creciendo”

Felipe Michlig señaló que “está es otra actividad en vista de ir consolidando ejes programáticos y acciones políticas que permitan la confluencia de ideas, conocimientos y experiencias de referentes de distintos partidos de la oposición para lograr conformar un espacio amplio y potente para que si nos toca gobernar la provincia de Santa Fe a partir del año 2023 nos encuentre preparados desde el primer día”.

“Vemos con mucha satisfacción que se van sumando nuevas y valiosas voluntades para alcanzar el objetivo que nos proponemos. Aquí estamos 10 partidos que claramente no compartimos la gestión del actual gobierno provincial y nacional. En definitiva, todos queremos mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos, devolverles la esperanza y la dignidad a muchas personas excluidas del sistema y para que todos tengamos la posibilidad de vivir en una provincia normal”.

“No se trata sólo de ganar una elección, se trata de poner de pie y garantizar el desarrollo de la provincia, dándole seguridad y futuro promisorio a todos los santafesinos. Para eso es necesario construir un frente tan amplio como lo permitan los consensos programáticos” sostuvo.