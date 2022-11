Recuperan un Tv y un portón de chapa 

Personal del CRE toma intervención a raíz de una denuncia por parte de una mujer a quien le sustrajeron un televisor Led, marca RCA de 24 pulgadas desde el interior de su vivienda; aportando datos de quién sería el presunto autor del hecho.

Recorriendo calle Ex Combatientes de Malvinas al 1600, los efectivos policiales son parados por otra mujer quien informa que un joven le dejo tirado un televisor Led marca RCA de 24 pulgadas de similares características a la denunciada, para luego retirarse del lugar corriendo, entregando esta señora, de forma voluntaria, el Televisor en cuestión.

Además, el Personal de CRIA 1º de recorrida por Ruta 39 en intersección con calle Ate. Brown, observa una camioneta la cual circulaba por calle Ameghino, incorporándose de manera rápida a calle Brown en sentido Norte a Sur. Tras recorridas por las inmediaciones se logra dar con el vehículo en cuestión, tratándose de una camioneta marca FORD F100, cabina simple, que se encontraría en el interior de un campo por calle Alvear.

Al descender del Móvil se observan dos hombres, por lo tanto se solicita colaboración del personal del GOT quienes rápidamente acuden al lugar para entrevistar, por separados, a estos sujetos a los fines de saber qué estaban haciendo en el lugar, no coincidiendo su relato, por eso, en primera instancia, se realiza una minuciosa observación del rodado, no hallando elementos que podrían dar indicios al cometimiento de un hecho ilícito, seguidamente tras presumir que podrían haber ocultado algún tipo de elemento en la abundante vegetación, se realizó un amplio rastrillaje , hallando un portón de chapa de gran dimensión, en muy buen estado de conservación.-