Con esta afirmación, Ceres ya tiene su primer nombre de cara a las elecciones de 2023. Pero la charla trasuntó otros temas, «viajo a Buenos Aires con el proyecto del relleno sanitario. El consorcio micro regional GIRSU lo integraremos Ceres, Hersilia, Ambrosetti y La Rubia, está la posibilidad de sumar a Arrufó. Selva seria un adherente, porque la provincia no permite localidades fuera del mapa provincial. Este proyecto es un eje de mi gestión, propuse sanear la ciudad, tratar los residuos y no voy a parar hasta lograr ese relleno sanitario».

Asimismo dio buenas noticias, «en Nación ya se nos depositaron una primera parte del Argentina Hace para las seis cuadras de pavimento en Falucho, Maipú y Pueyrredón. Son algo más de 3 millones de 23 que se acreditaron a esta obra» y contó a modo de anécdota, «me sorprendió porque a Ceres le asignaron 23 millones, pero a La Rubia le asignaron 26 millones, me causó cierta sorpresa. Pero bueno, lo importante es que los fondos ya están llegando. Otra buena noticia es que se buscará potenciar lo de las viviendas sociales, son 13, que no nos dieron por plan Incluir, a pesar de que a Ambrosetti si le dieron 5, pero bueno lo importante es que reflotamos esa gestión. Lo de las 28 viviendas a licitarse, es importante también, pero habrá muchos inscriptos que por no poder contar con ingresos sólidos se van a quedar afuera».

En el resto de la charla periodística, la mandataria respondió distintas consultas de los oyentes referidas a viviendas, emprendimientos, emprendedores, y política, «yo creo que el Concejo tiene para poder aprobar antes de sus vacaciones, varios proyectos. Esta el presupuesto, tratar tributaria, y por ende este 50% de afectación de obras menores a gastos corrientes, que es fundamental para poder pagar aguinaldos a los empleados. Que los Concejales hagan lo que tienen que hacer, la ciudad necesita que ellos trabajen, y cumplan con su rol. Hemos dado claras muestras de que acá no se esconde nada, ni se despilfarran recursos» adujo.

Fuente Ceres Ciudad