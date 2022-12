De cara a la conmemoración del 40° aniversario de Democracia Constitucional en la República Argentina, que se celebrará el 10 de diciembre de 2023, la Universidad Nacional del Litoral presentó una agenda que se desarrollará durante todo el año próximo.

“Esta programación apunta a ser un espacio consagrado a la Democracia argentina, un dispositivo que nos permita analizar y reflexionar desde diferentes ópticas, miradas y disciplinas, con la participación de toda la comunidad universitaria y la ciudadanía en general, acerca del período más largo de democracia en la historia política institucional del país”, aseguró el rector Enrique Mammarella al encabezar el acto de presentación que se concretó este lunes 5 de diciembre en el Consejo Superior de la UNL. En este sentido, agregó: “Las actividades son muy variadas y están basadas en 11 ejes de trabajo comenzando con el primero en esta misma jornada ya que el prestigioso politólogo y profesor Hugo Quiroga disertará en torno a “De las fragilidades de la democracia constitucional a los riesgos de una autocracia electiva”.

Presencias especiales

La jornada de presentación de la agenda por el 40° aniversario de Democracia Constitucional contó con la participación de tres invitados especiales. Por un lado, de manera virtual, estuvieron presentes José Ignacio López y Graciela Fernández Meijide; por otro, el ya mencionado Hugo Quiroga.

“Celebro profundamente esta iniciativa de la Universidad Nacional del Litoral y agradezco que me hayan tenido en cuenta para participar de esta primera actividad”, remarcó López para luego reflexionar acerca de su trabajo como vocero de Ricardo Alfonsín en el proceso de recuperación de la Democracia Constitucional. De este modo, el destacado periodista de extensa trayectoria enfatizó en la necesidad de “recuperar los espacios de diálogo social” y confió en que “iniciativas como la de la UNL propician instancias de reflexión, debate de ideas y diálogo para pensar una Argentina mejor”. Tras sus palabras, se proyectó el teaser de “Memoria para construir”, una producción audiovisual de Focus Producciones que pone en valor la figura de López en el proceso democrático del país y que el próximo año será proyectada en la UNL.

Por su parte, Fernández Meijide destacó que “la UNL esté trabajando en esta valiosa iniciativa para poner en valor estas cuatro décadas de Democracia y, al mismo tiempo, para reflexionar en todo lo que no hemos hecho bien y es necesario mejorar. Así, esta referente de los Derechos Humanos en la Argentina recordó el trabajo realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y enfatizó que “aquella proclama del ‘Nunca más’ se vincula no sólo a los golpes de Estado sino también a la impunidad, la corrupción y todo lo que tiene que ver con la defraudación al Estado nacional”.

Finalmente, Quiroga aseguró: “Estoy muy agradecido a la UNL por invitarme a participar en el comienzo de este ciclo de actividades que es tan importante para discutir y reflexionar en torno a la Democracia y a la República”. De este modo, el politólogo, investigador y profesor completó: “Es un gran desafío que tenemos como sociedad y esta iniciativa de la Universidad es trascendente en ese sentido”.

Líneas de trabajo

La agenda que UNL está trabajando por el 40° aniversario de Democracia Constitucional en la Argentina comenzó este lunes 5 de diciembre con la conferencia “De las fragilidades de la democracia constitucional a los riesgos de una autocracia electiva” dictada por Hugo Quiroga.

La programación que UNL está trabajando por el 40° aniversario de Democracia Constitucional en la Argentina incluye actividades académicas, sociales y culturales. También se prevé la sistematización de investigaciones y producciones realizadas por la comunidad académica sobre la recuperación democrática, que pongan en valor los conocimientos generados en el ámbito de la Universidad sobre esta temática.

La agenda comenzó este lunes 5 de diciembre con la conferencia “De las fragilidades de la democracia constitucional a los riesgos de una autocracia electiva” dictada por Hugo Quiroga. El próximo año, la programación seguirá en función de líneas de trabajo pensadas mes a mes:

*Marzo. “Hablemos de Democracia. Prácticas y memoria”. Panel y homenaje a José Ignacio López.

*Abril. “Diálogo, respeto y libertad religiosa”.

*Mayo. “La normalización de las universidades públicas -y de UNL en particular) en el marco del proceso de transición democrática y 40 años de autonomía y democracia en las Universidades. El rol del movimiento estudiantil desde la recuperación de la democracia. Panel con autoridades universitarias y estudiantiles.

*Junio. “Democracia y pobreza. Desafíos y oportunidades de nuestro país”.

*Julio. “Cultura y Democracia”.

*Agosto. “Las deudas pendientes en materia de Derechos Humanos”.

*Septiembre. “Historia y memoria: bases de la vida democrática argentina”.

*Octubre. “La economía y el desarrollo desde la recuperación democrática. La transición permanente”.

*Noviembre. “Justicia y República”.

*Diciembre. “Las políticas públicas desde el regreso de la Democracia. Salud, Educación y Seguridad”.