Pullaro, «pretende estos ejes, seguridad en concordancia con el estado nacional, a Rosario hay que brindarle otro tipo de elementos para pelear contra los altos niveles de inseguridad. Perotti no lo hizo a pesar que Fernández es de su color político. En materia educación, queremos 180 días de clases, y exámenes para todos los alumnos, reconociendo siempre al que se esforzó para aprender, no puede dar lo mismo saber o no saber. En salud, dotar de más profesionales a todos los hospitales de la provincia. Si un médico no quiere venir hay que subirle el pago de sus honorarios, brindándoles posibilidades de arraigo en el interior. Y en materia de obra pública, ser equilibrados, no se puede darle a Rafaela obras todos los días, y al resto darle migajas. Maximiliano Pullaro priorizará el equilibrio para todos los municipios y comunas, respetando prioridades y necesidades, hay que terminar con darle a los de un solo color político».

No sabe dónde estará, «lo que yo haga todavía no es importante. Pero que vaya a ser ministro de gobierno de Pullaro es un rumor nada más. Yo voy a decidir donde estaré contribuyendo tras dialogar con intendentes y presidentes comunales de mi departamento, y con los miembros del partido. Lo que no voy a dejar de hacer es seguir con todas mis fuerzas trabajando para construir el frente de frentes que tenga posibilidad con Pullaro como Gobernador de brindarle a los santafesinos herramientas para mejorar esa calidad de vida que todos nos merecemos, simplemente por ser santafesinos» dijo.

Fuente Ceres Ciudad