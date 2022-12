Ya está Lio, ya está, podes ir en paz

La película no podía terminar de otra manera, era “The Last Dance”, y la orquesta funcionó casi a la perfección. Justicia divina, dirán algunos, lo cierto es que, debemos agradecer ser contemporáneos a Lionel, como algunos también lo fueron del Diego. No había que pedirle que corra, había que pedirle que la disfrute, lo hizo y hoy lo consiguió, es campeón mundial, y como dice el tango Naranjo en Flor... Primero hay que saber sufrir

Después amar, después partir. Si se quiere ir maestro, vaya, vaya tranquilo, que el sueño está cumplido.