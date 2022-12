Alberto Fernández: "Estamos enfrente de un choque de poderes"

"Los que queremos vivir en un Estado de derecho queremos vivir en un país donde las competencias de cada uno de los poderes sean respetadas".

El Presidente Alberto Fernández consideró este jueves que a partir del fallo "estamos enfrente de un choque de poderes" porque el máximo tribunal "logró lo increíble", en referencia al hecho de que una resolución "contradiga al Poder Ejecutivo y al Legislativo". "La Constitución nacional no menciona jamás a la ciudad de Buenos Aires como parte de la coparticipación", planteó. Además, el mandatario sostuvo que el fallo de la Corte Suprema en favor de la ciudad de Buenos Aires sobre los fondos coparticipables es "muy singular" y "imposible cumplimiento". "Lo primero que tenemos que entender es que los que queremos vivir en un Estado de derecho queremos vivir en un país donde las competencias de cada uno de los poderes sean respetadas, y que ningún poder se arrogue funciones de otro poder, y que esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema de Justicia", señaló el mandatario en declaraciones al canal C5N. El mandatario expresó que las leyes sancionadas por el Congreso "se deben cumplir", después de que el Gobierno anunciara que recusará a los jueces de la Corte Suprema que fallaron en contra de una normativa del Poder Ejecutivo en el diferendo con la ciudad de Buenos Aires por fondos coparticipables. "¿Cómo es que se suspende sólo para el Poder Ejecutivo?", se preguntó el mandatario sobre la resolución del máximo tribunal, y añadió que la norma en cuestión "no ha sido declarada nula ni cuestionada en su constitucionalidad". Fernández sostuvo que "más allá" de que quiera cumplir con el fallo de la Corte Suprema en favor de la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables, debe enviar una ley al Congreso que "resuelva un nuevo presupuesto" que establezca "de dónde vamos a sacar los fondos", y en ese caso si es con "impuestos, aumento de retenciones o endeudamiento". El Presidente señaló que la Corte estableció que Nación debe asignar 2,95% de transferencia a la Ciudad" pero el Gobierno "no tiene la menor idea" de por qué "llegaron a ese cálculo" y afirmó además que "ese dinero no está en el presupuesto nacional".

El respaldo de los gobernadores

El Jefe de Estado explicó que los gobernadores con los que se reunió para analizar el fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación "lo primero que vieron es que los que están perdiendo son ellos". "La teoría de que el dinero sale de Nación y no afecta a las provincias es falso, porque el dinero que tiene el Estado nacional lo utiliza en favor de las provincias", señaló. Por otro lado, Fernández afirmó que "no sabe" si el objetivo del fallo es financiar la campaña electoral del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero estimó que, al resolver de esa manera, el máximo tribunal "lo va a lograr".