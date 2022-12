Romero sostiene que «cuando asumimos debimos corregir lo económico, fuimos haciendo cosas en medida de lo prioritario, lo económico nos condicionó, pero pudimos encarar cosas que hacían falta en la localidad. Fue el primer año de gobierno, y buscaremos avanzar en lo proyectado para el 2023. Nuestro plan de gobierno se viene respetando, tratando de cumplir lo que prometimos en 2021».

De la reelección por el momento prefiere no confirmar nada, «creo que cuando asumí esta responsabilidad hubo un partido que me ayudó a ser candidata y a ganar las elecciones. Y yo me debo al partido, serán ellos quienes decidan quien debe ser el candidato en 2023. Yo estoy convencida que es muy poco lo que se puede hacer en dos años, incluso yo tengo que a mediados del año que viene empezar a diagramar una transición prolija en caso de que yo no fuese la candidata o de no ser reelecta. Considero, que como mínimo los periodos al frente de las comunas deben ser de 4 años, porque en ese plazo uno puede plasmar lo que proyecto a corto, mediano y largo plazo».

Sobre la exitosa feria del libro agradeció a la multitud que se sumó, «y principalmente a Beatriz Alassia que tuvo la maravillosa idea de obsequiarle a los hersilienses más de 15 mil libros. Realmente estamos felices, porque de esta manera contribuimos a una comunidad ligada a la lectura, es una situación maravillosa realmente».

Fuente Ceres Ciudad