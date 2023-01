Pablo Farías: "El socialismo siempre tuvo vocación frentista"

Primeros días de enero y más allá del receso del Poder Legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, todavía está en sus oficinas terminando tareas pendientes del 2022, trazando los principales lineamientos para el último año de la actual composición del cuerpo que preside después de la muerte de Miguel Lifschitz. Diciembre, a diferencia de otros años, pasó sin urgencias legislativas.



- El año legislativo parece haber terminado en noviembre

-La práctica legislativa siempre tiene un punto de tensión a fin de año con el tratamiento del Presupuesto. El año que pasó, en forma muy diferente a años anteriores, el tratamiento se adelantó porque hubo voluntad de las partes, tanto de las cámaras y sus diferentes bloques, como del Poder Ejecutivo en sacar esa discusión del fin de año. Eso descomprimió el trabajo legislativo. El Ejecutivo se tomó mucho tiempo para enviar el temario en Extraordinario, lo hizo el 16 de diciembre con muchos temas, pero sin que podamos ver claramente la voluntad del gobierno en exigir urgencia en el tratamiento de algunos de esos temas. En la única sesión de diciembre dimos tratamiento a cuestiones que creímos urgentes y la declaración de ciudad de Monte Vera. Tenemos un largo período de Extraordinarias hasta abril y todo eso se pondrá en tratamiento en la reanudación del año legislativo.



- El Ejecutivo insiste en el temario en cambiar la emergencia agropecuaria o temas que no tienen acuerdo legislativo como mandatos comunales de cuatro años o voto joven...

- En emergencia agropecuaria o seguro agrícola está en discusión pero no hay consenso. Es un proyecto del Ejecutivo enviado sin los consensos legislativos suficientes que ahora aprobó, con cambios, el Senado. Hay que construir los consensos y eso no se hace de un día para otro.

La prolongación de los mandatos de presidentes comunales de dos a cuatro años lo veo imposible porque la Constitución es taxativa y cualquier ciudadano, a los dos años, en una comuna puede plantear el derecho a que se elija y ser elegido, presentar un recurso con incierto resultado judicial. La posibilidad de ser declarado inconstitucional que sería grave y pondría en un tembladeral al sistema institucional de la provincia. En cuanto a voto joven, las consideraciones que se están haciendo de alguna viabilidad tienen que ver con que ese padrón de jóvenes de 17 y 18 años sería de voto opcional, no obligatorio, ventana que encuentran algunos constitucionalistas en el tema, otros no lo ven posible. Es una discusión entablada y hay alguna posibilidad de discusión.



- Volvemos a caer en la falta de reforma constitucional. Usted, siendo ministro de Gobierno de Miguel Lifschitz, llevó adelante una larga tarea que fracasó en el recinto de Diputados. El intento de reforma del último año ni llegó al recinto. ¿La política santafesina no puede arribar a un acuerdo?

- Es un tema en el cual todos decimos que estamos de acuerdo pero al momento de llevarlo a la práctica no se logran las mayorías y los consensos. Eso está agravado en el ultimo año, año y medio, por una decidida voluntad del gobierno provincial de restar energías en la reforma constitucional y ponerla en este tipo de proyectos de leyes que, de alguna manera, significan modificar la Constitución. Es un camino erróneo y peligroso que nos puede llevar a resultados negativos en términos institucionales. Es una deuda pendiente, hay que ponerlo en los primeros lugares de la agenda de la política santafesina. Hay que hacerlo dejando en claro que reformar la Constitución no tiene porqué complicar la tarea de un gobierno, ni paralizar la tarea legislativa, ni producir grandes gastos. Se puede hacer una reforma sin que nada de eso suceda: sin costos excesivos -lo pueden absorber los presupuestos legislativos-, sin que el gobierno desatienda sus obligaciones y sin que la Legislatura deje de darle tratamiento a las prioridades anuales. Se puede hacer perfectamente una reforma constitucional que no complique la vida institucional y de como resultado ciertas certezas y resultados que hoy no tenemos por cómo está planteada la Constitución de 1962.



- ¿Falta madurez política a la dirigencia santafesina sobre este tema?

- Faltan liderazgos fuertes que se embanderen con esto. En su momento Lifschitz lo tenía, era gobernador con alto porcentaje de adhesión de la población -terminó su mandato con adhesión superior al 60%- igual no lo pudo lograr porque no fue acompañado por otras referencias fuertes en la Legislatura. Hoy, el gobierno no lo impulsa y cuesta ver liderazgos fuertes como para generar mayorías y consensos. Los liderazgos son muy importantes para estos consensos de reforma. En medida de que haya un convencimiento en la mayoría de las fuerzas políticas que vamos a confluir a la elección de este año se puede hacer una suerte de acuerdo y hasta ponerlo en un papel para seleccionar algunos años del próximo período para que sea el año de la reforma. Hay condiciones, debe primar la madurez política y dejar de lado pequeños intereses por algo superior que es la institucionalidad de la provincia.



- ¿Cuándo vuelvan a la actividad en febrero ya estará el calendario electoral?

- Esperemos porque la expectativa era que apareciera el último lunes de diciembre y no apareció.

- Si hay lugar donde repercute el calendario es en el Poder Legislativo

- Y en un doble sentido: se corre el eje de las cuestiones por los que tienen impacto electoral pero además en una Legislatura donde existen varios candidatos con decisión y posibilidad de competir, se traslada, sube la temperatura del debate y el trabajo legislativo se tiñe mucho de campaña.

- Si se da el frente amplio que se está negociando tendrán casi dos tercios de la actual composición de la Cámara

- La composición actual de la Cámara es claramente opositora y hoy se está consolidando, dando pasos importantes, para consolidar un gran frente opositor. No quiere decir que habrá un interbloque entre esas fuerzas políticas, aunque claramente se verá en el tratamiento de las temas donde habrá muchas más coincidencias entre las posiciones a tomar entre esa diversidad política que se encuentra en un mismo espacio que lo que ha venido sucediendo hasta ahora.



- ¿El socialismo trabaja para constituir ese frente?

-Si claro. Nosotros siempre tuvimos vocación frentista, siempre que fuimos y llegamos a gobiernos de la provincia o intendencias, el socialismo lo ha hecho de la mano de un frente, con una diversidad de fuerzas importantes. Hoy el desafío es entendernos con fuerzas con las que hemos estado en posiciones más alejadas. Es un buen ejercicio y hace falta hoy en Argentina donde las tradiciones políticas son de poco entendimiento, de poca búsqueda de entendimiento. Esa lógica no nos ha hecho bien. El saldo que hoy tenemos de las principales cuestiones no es bueno en esa lógica política, hay que ir a una lógica distinta que privilegie más el entendimiento que las diferencias. Es un desafío para nosotros lograr coincidencias con fuerzas con las que tradicionalmente estuvimos más alejados. Esto tiene más que ver con la cultura política de otros país. Miremos Europa cómo se comportan los parlamentaristas, donde hay un momento en que para formar gobierno se tienen que poner de acuerdo fuerzas diferentes si no, no hay gobierno. Acá no existe eso porque es un sistema presidencialista pero podemos hacerlo. Construir un frente que tenga como objetivo gobernar, no ganar una elección, como siempre han caracterizado a los frentes que ha formado el socialismo. Frentes para gobernar, no para ganar como sucede con otras fuerzas políticas que arman un frente electoral pero gobiernan los de un solo partido. Hemos tenido gobiernos donde los gabinetes estaban compuestos por ministros de diferentes fuerzas políticas y en las reuniones semanales de gabinete la discusión era muy buena y se discutía todo el gobierno.

- ¿El socialismo tendrá candidatos propios para la PASO?

- Seguramente. No vamos a resignar protagonismo en la elección más allá de las pérdidas grandes que tuvimos en los últimos años -primero (Hermes) Binner y más reciente Lifschitz- pero creemos ser una fuerza que tiene referencias importantes sobre todo en una coyuntura donde no hay grandes liderazgos. Las oportunidades para los referentes que están en el socialismo son muchas y muy buenas. Hubo una experiencia importante en el 2021 con la candidatura de Clara García a senadora. La evaluamos como exitosa y ella está en condiciones de seguir un camino electoral importante en la provincia. Tenemos otros referentes en el partido para distintas instancias, no solo para competir por gobernación sino intendencias, cargos legislativos. No vamos a resignar protagonismo y eso será muy bueno para el frente opositor. Cuando uno mira los equipos y los cuadros para gestionar una provincia como Santa Fe, el nuestro es seguramente el que más equipos formados tiene y con experiencia para asumir una gestión.



Senado

A la hora de evaluar el entendimiento entre cámaras, Farías le dijo a El Litoral que "hemos ido de menor a mayor, creciendo en el diálogo, hemos logrado avanzar en algunos proyectos importantes que no hubieran salido sino hubiera mucho diálogo de ida y vuelta como ley de víctimas. Tenemos en cartera otras importantes como la reforma del Código Procesal Penal Juvenil, ley de salud y de educación que exigen un entendimiento entre la Cámara de Diputados y la de Senadores con lo cual seguirá y se incrementará el camino del diálogo más allá de que sea un año de contexto electoral. Son deudas que la Legislatura tiene".

Casa Gris

Cuando Farías habla sobre la relación con el Poder Ejecutivo afirma que "he privilegiado el diálogo por sobre las diferencias". Admite que "a veces cuesta sostener el diálogo porque no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que hace el Ejecutivo, por cómo plantea la gestión. Siempre entendí que llegué a este lugar por una cuestión muy accidental -la muerte de Miguel- pero siempre entendí el rol institucional de vinculación, de favorecer esa vinculación y ese diálogo. Eso no quiere decir que esta Cámara tenga que aprobar cualquier cosa y seguir el interés que tenga el Ejecutivo. Acá tenemos una gran variedad de opiniones, todas válidas, se escuchan y hemos estado a la altura de la circunstancias, tratando las principales leyes que el Ejecutivo necesita para gobernar, pero también poniendo la impronta que esta cámara tiene y los límites que hay que poner. Este año será más complejo por la cuestión electoral. Como decisión política, privilegio el diálogo sobre las diferencias".

Fuente: El Litoral