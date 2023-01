(Fuente Clarin-Maxi Kronenberg) La vida de Julieta Alaniz parece tener un antes y un después. El 19 de diciembre, el país entero festejaba en la calle el Mundial que ganó Argentina en Qatar, mientras ella decidió quedarse en su casa dibujando en grafito a Lionel Messi besando la Copa. Una imagen icónica a esta altura.

El retrato que ella creó ese día viajó a Rosario y terminó en manos del mismísimo capitán argentino. Diez días más tarde, el Diez posó en una foto con el cuadro que Juli le había regalado. La imagen se viralizó y a Juli un poquito le cambió la vida.

Ahora le llueven mensajes ofreciéndole regalos para Messi. O preguntando su dirección. También le piden que haga otros retratos.

ju.alaniz

ELIJO CREER ♥️

GRACIAS LEO!

Ahora les cuento mi aventura… Como ya conté decidí festejar haciendo algo que amo. En un día, con mucho entusiasmo lo termine y se dio la posibilidad de llevárselo a un conocido. El 19/12 lo empecé, el 20/12 estaba embalado para enviar, pero no conseguí la forma y mi compañero de vida @facu.priotti decidió ir conmigo hasta Rosario.

Nos volvimos riendo, pensando en lo locos que estábamos.

Pero hoy recibí la foto de Messi y me quede sin palabras. Lo que empezó siendo un regalo para @leomessi , terminó siendo un regalo enorme para mi. Gracias leo!!! Sos el más grande!!!!

Gracias @sabrinapriotti y Maxiiii!!! Ustedes lo hicieron posible ♥️

Desde su cuenta de Instagram, Juli Alaniz se describe como “Arquitecta- Inmobiliaria-Coordinadora”. Nació hace 31 años en Villa María, una localidad ubicada a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Se graduó en la Facultad de Arquitectura y hace diseños de estampas para una marca de ropa femenina que tiene Sabrina, su cuñada.



En sus ratos libres se dedica a hacer retratos de todo tipo, algunos como hobby y otros por encargo. Pintó, por ejemplo, a Bob Marley, Los Beatles, Rolling Stones, Spinetta, Charly García, Fito Páez, el Papa Francisco y también a René Favaloro, entre otros. Esa pasión la lleva en la sangre desde que era muy chica, ya que sus padres la mandaban a un taller de dibujo cuando apenas tenía 7 años. Siguió dibujando por hobby, pero "primero estaba la facu".

Juli es la segunda de seis hermanos varones, todos hinchas de Boca como el padre. A ella no le gusta tanto el fútbol, salvo alentar a la Selección Argentina en los Mundiales.

Esta vez, sintió una profunda emoción al ver a los argentinos unidos, sin grieta, celebrando con la misma pasión después de 36 años sin ganar un Mundial.

“Empecé a dibujarlo como cualquier dibujo que había hecho, pero éste no era por encargo sino por decisión propia. Luego se lo mandé a mi cuñada que tanto me insistía. Lo hice sin saber que ese cuadro podía llegar a las manos de Messi. Ella me llevó hasta Leo”, revela la autora, en diálogo con Clarín Cultura.