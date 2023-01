Su propia madre lo confirmó en un comunicado publicado en los medios locales.“Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija Lisa Marie nos ha dejado”, informó Priscilla Presley, su madre, a la revista People.Lisa Marie Presley fue encontrada inconsciente en su casa de Calabasas, en el condado de Los Ángeles, por un asistente que llamó al servicio de emergencias. Según informaron, los paramédicos lograron asistirla y la llevaron al hospital.

Allí, los médicos lograron recuperar el pulso de Presley y le colocaron un marcapasos. Sin embargo, la cantante fue reportada en estado crítico tras haber sido inducida a un coma. Su madre pidió por redes sociales que la mantuvieran “en sus oraciones”.

Quién fue Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley fue una cantante y compositora estadounidense, así como la única hija de Elvis Presley. Nació el 1 de febrero de 1968 en Memphis, Tennessee. Creció en la mansión de Graceland, donde su padre vivió hasta su muerte en 1977.

Presley comenzó su carrera musical en la década de 1990, lanzando su álbum debut, "To Whom It May Concern", en 2003. El álbum fue un éxito crítico y comercial, alcanzando el puesto número cinco en las listas de éxitos de Estados Unidos.

En 2005, Presley lanzó su segundo álbum, "Now What", que también tuvo un buen desempeño en las listas de éxitos. En 2012, lanzó su tercer álbum "Storm & Grace".

Además de su carrera musical, Presley ha aparecido en varias películas y programas de televisión, incluyendo "The Ellen DeGeneres Show" y "Good Morning America". También ha sido portada de varias revistas, incluyendo el "Elle" y "Vanity Fair".

En cuanto a su vida personal, Presley se ha casado cuatro veces, incluyendo con el actor Nicolas Cage y el músico Michael Jackson. Tuvo dos hijos y ha sido abierta sobre sus luchas con la adicción y la salud mental.