A cuatro años del fallecimiento de Miguel Lifschitz, el Partido Socialista de Santa Fe recordó al exgobernador en el Instituto Politécnico Superior “General San Martín”, donde realizó sus estudios secundarios. Allí se dieron cita su esposa y presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia, Clara García, y tres de sus hijos: Federico, Yasmín y Esperanza, quienes estuvieron acompañados por el gobernador Maximiliano Pullaro y una gran cantidad dirigentes locales y provinciales de distintas vertientes políticas.

En ese marco, la titular de la Cámara Baja rememoró los primeros años de quien fuera dos veces intendente de Rosario, su infancia junto a sus padres y la huella que le dejara tanto su paso por la Escuela Integral de Fisherton y la Escuela Alberdi como por el entonces Colegio Industrial, que luego se convertiría en el actual Politécnico. “La fragua familiar y esa formación se reflejaron en la apertura que tuvo en su tarea de gobierno, en su tarea legislativa, en toda su actividad política. No dejó área de la gestión pública sin abordar con responsabilidad, metodología, estudio”, remarcó García y añadió: “Lejos de intentar reparar la cicatriz que dejó su muerte para que no se note, vamos a asumir el desafío para que se destaque, para que su marca y su identidad perduren y el sueño de Miguel no deje de brillar”.

Previamente, la directora del Politécnico, María Verónica Filotti, había evocado el paso de Lifschitz por la institución, de la cual su propio padre había sido autoridad. Además, mostró el legajo del exgobernador y el certificado analítico que daba cuenta del título de bachiller con orientación en electricidad que obtuvo en su momento.

El acto contó con la presencia de los ministros de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; y de Cultura, Susana Rueda; la diputada nacional Mónica Fein; los diputados provinciales Joaquín Blanco, Lionella Cattalini, Varinia Drisun, Gisel Mahmud, Pablo Farías y Claudia Balagué.

También dijeron presente los ministros de la Corte Roberto Falitocco, Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Daniel Erbetta; los intendentes de Rosario, Pablo Javkin; de Pérez, Pablo Corsalini; de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; y de Sunchales, Pablo Pinotti; el senador nacional Marcelo Lewandowski; el senador provincial Ciro Seisas; los diputados provinciales Silvana Distefano y Germán Scavuzzo; la presidenta del Concejo Municipal, Maria Eugenia Schmuck, y los concejales Verónica Irizar, Caren Tepp, Alicia Pino y Manuel Sciutto; el rector de la UNR, Franco Bartolacci; los dirigentes Agustín Rossi y Federico Angelini; entre muchos otros funcionarios y personalidades.

A su turno, el gobernador Pullaro rememoró cuando Lifschitz lo convocó para ser ministro de Seguridad de la provincia y también como “siempre ponía la raya mucho más adelante. Ese inconformismo permanente lo convertía en una persona transformadora y reformista que pensaba la provincia de Santa Fe a muy largo plazo, entorno a valores y principios, a sueños que lo movilizaban y que hacía que nos movilizaran a todos”, describió. En otro tramo, el mandatario destacó que “fue honesto no solo en cuanto al manejo de recursos sino en la política. Nos inspiró y nos enseñó un método de trabajo para sacar los mejor de los equipos y cambiar la realidad de la provincia”.

Federico Lisfchitz, por su parte, recordó que su padre “dedicó su vida entera a la política, a hacer de la ciudad y la provincia un mejor lugar para todos. Me dejó los valores del esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, la palabra, la honestidad, que los mismos que el Poli representa. Nuestro compromiso es darle continuidad a esos valores en la política, a ese enorme legado que nos dejó”.

El secretario general del PS Santa Fe, Joaquín Blanco, en tanto sostuvo que “el camino que Miguel Lifschitz trazó tiene absoluta vigencia para los socialistas, los progresistas, los demócratas, para todos los que creemos en la convivencia democrática en la política santafesina y argentina. Inclusive –aseguró- lo que pensó diez años atrás en cuanto a cómo tiene que ser la reforma constitucional”. En relación a ello, el legislador remarcó que “el proceso denominado Diálogos de la Reforma, ese extraordinario proceso de apertura hacia la sociedad para imaginar el futuro de Santa Fe, debe servir de inspiración para converger en un proyecto de provincia para las próximas generaciones”.