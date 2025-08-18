Ola de robos durante el fin de semana en San Cristóbal

En primer lugar, personal de la Brigada Motorizada secuestró una bicicleta playera que había sido sustraída desde una vivienda de calle Saavedra al 1500. La víctima además manifestó la faltante de una bolsa con alimento para perros y una reposera.

Desde una casa de calle Piedras al 1100, personal de Comando detuvo a un joven de 22 años que se encontraba en el patio de la vivienda con un alisador de pelo propiedad de la víctima. Interiorizada la Fiscal interviniente ordena la detención del imputado quedando alojado en la alcaidía local.

Personal de Comando encontrándose de recorridas preventivas, al pasar por calle Piedras al 1600, observaron a un hombre salir corriendo de un domicilio. Una mujer contó que le había roto la puerta para poder ingresar. Se trataba de un joven de 23 años, quien llevaba un hierro tipo barreta. La Fiscal ordenó la detención del sujeto.

Por otro lado, un hombre de 48 años domiciliado en calle Azcuénaga al 1600, denunció el robo de una pava eléctrica y un termo, autores ignorados ingresaron tras forzar la puerta. De diligencias practicadas por parte del personal policial, luego de realizar registro domiciliario por calle Azcuénaga 1500, se secuestraron los elementos mencionados más un ventilador turbo que guardaría relación con un hecho delictivo perpetrado días atrás en un motel de la ciudad.

Además, un hombre de 58 años denunció que desde su vivienda ubicada en calle Presidente Perón y Alberti, ladrones entraron tras violentar una puerta trasera y se llevaron mercadería, una máquina de cortar el pelo, una notebook y una garrafa.

Personal de comando detuvo a un joven de 27 años, quien se movilizaba en una bicicleta que había sido denunciada como robada desde una casa en cortada Falucho. El mismo no pudo justificar procedencia ni propiedad, por lo que la fiscal ordenó la detención del mismo.

También, una docente de 52 años manifestó que desde una vivienda ubicada en calle San Lorenzo al 1400, le rompieron una ventana trasera y se llevaron un televisor de 32 pulgadas, copas y herramientas.

Un hombre de 76 años denunció que desde un local ubicado en calle Belgrano al 2000, sustrajeron un rollo de tejido, maderas, caballetes, un motor trifásico, elementos que se encontraban en el patio del lugar. Se realizaron diligencias, llevándose a cabo dos registros domiciliarios que arrojando resultados negativos.

Por último, desde una vivienda de calle Azcuénaga al 1400, un joven de 21 años denunció el robo de cortes cárnicos, dos cuchillas y una chaira. Previo a violentar una ventana de aluminio corrediza.