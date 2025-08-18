Enrico: "El Acueducto Tostado-Villa Minetti llegará finalmente hasta El Nochero y esta obra estratégica ya tiene un 60% de avance"

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas, continúa con los trabajos para la construcción del Acueducto Tostado - Villa Minetti, una obra que permitirá llevar agua clarificada hacia Antonio Pini, Pozo Borrado, Fortín Atahualpa, San Bernardo, Villa Minetti, Santa Margarita y El Nochero, en el departamento 9 de Julio. La instalación de la cañería ya alcanzó un 85%.

Durante la última recorrida por la obra de la nueva planta clarificadora en Tostado, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aseguró que “esta no es una obra más: gracias a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, estamos avanzando con infraestructura que va a cambiar para siempre la forma en que nuestras comunidades del norte acceden al agua”.

“Trabajamos una solución que se hizo en dos etapas. Primero, en Gato Colorado, El Nochero, Santa Margarita, Pozo Borrado, Villa Minetti, Tostado, Logroño. Mejoramos los sistemas de potabilización que tenía cada localidad. Y después, con esta obra importantísima, colosal, de mucho aporte que el gobierno provincial paga mes a mes con su presupuesto, para tomar agua del Río Salado y llevarla hacia el norte de Tostado”, graficó Enrico.

Sobre las etapas del proyecto, el ministro detalló que “cada localidad tiene que organizar su propio sistema de desalinización para que el agua esté en condiciones de ser tomada por los vecinos. Esta planta clarificadora va a tomar agua del Río Salado y la va a procesar en tres etapas: coagulación-floculación, sedimentación y filtrado, y finalmente el agua pasará a una cisterna de almacenamiento donde se alojará para comenzar su envío por bombeo a las localidades del norte de Tostado”.

“Hoy estamos concluyendo la instalación de la cañería, finalizando las estaciones de bombeo y avanzando con la planta clarificadora. En El Nochero, la nueva planta de ósmosis inversa ya está lista y reforzará sustancialmente el tratamiento del agua, garantizando calidad y seguridad en cada domicilio”, finalizó Enrico.

Acceso al agua segura, una prioridad del departamento

Por su parte, para el senador Raúl Gramajo “haber gestionado durante años y ver hoy cómo la obra avanza, es una satisfacción enorme. El acceso al agua segura es una prioridad, y vemos que el Estado está presente con hechos concretos. Esta obra le devuelve dignidad a comunidades que durante décadas dependieron de camiones cisterna y soluciones temporales”.

En el mismo sentido, el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, destacó la magnitud del proyecto: “estamos coordinando todos los frentes de trabajo para que la cañería, las estaciones de bombeo, la distribución y la planta clarificadora funcionen como un sistema integrado y eficiente. No sólo estamos construyendo un acueducto, estamos diseñando la infraestructura hídrica que sostendrá el crecimiento de la región en las próximas décadas”.

“Tenemos 60% de avance en general de la obra, llegando a un 85% de la cañería colocada. También se está avanzando en las localidades de Santa Margarita y El Nochero donde ya las redes de distribución están colocadas casi en un 90 %”, afirmó Marmirolli.

Finalmente, el intendente de Tostado, Andrés Cagliero, valoró el nuevo acueducto como “una obra importante que permite cuidar algo tan preciado para la gente de Tostado y del norte del departamento, como es el agua”.

Los trabajos

El Acueducto Tostado – Villa Minetti va a beneficiar a más de 15 mil habitantes de las localidades de Pozo Borrado, San Bernardo, Villa Minetti, Santa Margarita y El Nochero, y demandará una inversión provincial que superará los $37 mil millones.

El proyecto incluye la construcción de estaciones de rebombeo en Pini, Pozo Borrado, Fortín Atahualpa y Villa Minetti, donde se instalan los equipos electromecánicos correspondientes. La planta clarificadora, ubicada junto al azud del río Salado, muestra gran parte de su estructura montada, mientras que en Santa Margarita y El Nochero se ultiman las redes de distribución.