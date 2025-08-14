El gobierno provincial inicia una prueba piloto con pistolas Taser: cuándo podrán usarlas las fuerzas policiales

El gobierno provincial ya repartió entre un grupo de policías las 200 armas de baja letalidad que sumarán los agentes en sus patrullajes. Son 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna que podrán usar los efectivos en caso que la amenaza así lo amerite. Rosario, donde se repartió la mayor cantidad, será prueba piloto. En los próximos días los capacitadores comenzarán a entrenar a los policías.



“Estamos haciendo las primeras pruebas, tenemos capacitado al grupo de instructores en ambas armas, que ya están entregadas, y en los próximos días y semanas vamos a estar entrenando”, detalló el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, en contacto con Radio 2. Y anunció: “Rosario va a ser una ciudad que va a ser un punto focal, porque esto es una prueba piloto. No es que lo van a tener todos los policías de la provincia. Rosario va a ser uno de los lugares donde vamos a desplegar mayor cantidad de estos recursos y después los vamos a desplegar a otros puntos”.

Protocolo

Cococcioni explicó que estas armas será complementarias a las reglamentarias más letales, y que no deberán serán usadas en cualquier contexto. Señaló que hay un protocolo del uso de la fuerza que describe en detalle las distintas actitudes del eventual agresor y las posibles respuestas del personal policial para poder contrarrestar esa amenaza de forma gradual. Aclaró, no obstante, que “por supuesto hay casos que ameritan de inmediato ir al escalón más gravoso y no agotar escalón por escalón cuando la respuesta es lo suficientemente hostil desde el inicio”.

Las Taser son pistolas de electrochoque y las Byrna lanzan unas pequeñas pelotas que pueden contener sustancias irritantes, como gas pimienta, también se les llama “pistolas antitumulto”.