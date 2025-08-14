Capacitación en aspectos legales para el personal del Centro de Monitoreo y Guardia Urbana

En la mañana de hoy, el personal afectado al Centro de Alerta y Monitoreo y a la Guardia Urbana Municipal, asistieron a una capacitación en las instalaciones del Liceo Municipal.

En la misma se abordaron temas relacionados con el alcance legal y jurídico de las actuaciones, la capacitación fue brindada por los Asesores Legales del municipio Joel Sola y Ana Grosso. También tuvo presente el responsable del área Sergio Gómez.

