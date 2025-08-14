Capacitación en aspectos legales para el personal del Centro de Monitoreo y Guardia Urbana

El DepartamentalPolítica12 de agosto de 2025
Durante el acto se entregaron alrededor de 40 millones de los Programas Vínculos, Obras Menores y FANI.
Mas Secciones - Informe especial13 de agosto de 2025
Especialistas y empresas que se dedican a la ciberseguridad advirtieron sobre un novedoso mecanismo que circula por correo electrónico y afecta a usuarios de distintas plataformas.
Mas Secciones - Educación13 de agosto de 2025
El Grupo de Delegados y Delegadas Asesores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) se reúne este 13 de agosto en Santa Fe. Participan 40 representantes de siete países.
Política13 de agosto de 2025
Según información que está trascendiendo en medios nacionales, en pleno cierre de listas, un grupo de intendentes y dirigentes del PJ santafesino entró en conversaciones con el frente federal Provincias Unidas, que el gobernador de Córdoba Martín Llaryora conforma junto a Maximiliano Pullaro y otros mandatarios provinciales.
13 de agosto de 2025
"No alcanza con legislar bien, hay que garantizar que lo que aprobamos en los concejos se cumpla", señaló el presidente del Concejo Municipal de Suardi, quien además propuso la creación de órganos de control de cumplimiento de ordenanzas.