Este miércoles, el gobernador Omar Perotti y el ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, recibieron a dirigentes rurales nucleados en Carsfe. El encuentro se da en el marco de la crítica situación de sequía por la que atraviesa la provincia de Santa Fe.

"Estamos muy preocupados. El objetivo es mitigar las consecuencias de un proceso climático que realmente es muy duro y que de alguna manera lo está padeciendo toda la provincia de Santa Fe en sus distintos modelos productivos, ganadería, agricultura, lechería", señaló Costamagna.

Sequía y muerte de animales: anticipan una disparada del precio de la carne en los próximos meses

Sequía extrema: Perotti pidió no mirar solo la coyuntura actual y alertó sobre las consecuencias a futuro

Dicho cónclave se produce un día antes de la visita del secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo al norte provincial.

"Mañana vamos a estar en Vera con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo para ir ajustando cuestiones vinculadas al apoyo y al trabajo articulado con la Nación", informó en declaraciones al programa "De10" que se emite por "LT10".

Explicó "que se ha conformado toda una organización en los distintos departamentos, mediante entidades rurales y Ministerio de la Producción, a través de la cual se está llevando adelante un trabajo de atención permanente".

Con relación a la asistencia nacional que anunciará Bahillo en el norte santafesino, Costamagna precisó: "Son 1.300 millones, pero las inversiones que se están haciendo están rondando los 3 mil millones de pesos, entre recursos nacionales y provinciales".

Destacó que la visita del funcionario nacional y de las reuniones con productores rurales tiene como objetivo revisar de "qué manera se está gastando y canalizando todos estos fondos; de qué manera vamos a trabajar en el centro y sur de la provincia".

En esa línea, aclaró que "el problema no está solamente en el norte, sino en gran parte de la provincia de Santa Fe. La semana entrando vamos a estar en Venado Tuerto, Casilda, El Trébol, San Jorge, San Carlos; justamente para establecer un mecanismo de bajada de capital de trabajo para aquellos productores que tienen mayores dificultades. Es algo que estamos haciendo en el norte de la provincia y que vamos a trasladar al centro - sur".

Recordó que se están entregando crédito de hasta 500 mil pesos a tasa cero y hasta 100 mil pesos los aportes no retornables para pequeños productores.

Consultado sobre la situación actual general en la que se encuentra la provincia de Santa Fe, Costamagna graficó: "Todo esto comienza con la cosecha de trigo, donde las pérdidas estuvieron en un 50 por ciento. Luego se intensifica con la siembra de maíz y soja; los que sembraron en octubre están, no te digo perdidos, pero los daños son muy grandes; siendo que el maíz es la llave para los distintos sistemas productivos, tanto de leche, carne, pollo, cerdo. En cuando a la soja se sembraron 300 mil hectáreas y los cultivos están en una situación mala".

"En el tema ganadero, los problemas se dan en el mediano plazo. Porque se terminó la parición, es la época de servicio y es ahí donde también vemos dificultades", añadió.

"La situación es compleja, tiene distintas aristas. Son 26 mil productores, una provincia con una diversidad productiva enorme", resaltó.

Prefirió "no hacer futurología" con relación a las consecuencias o pérdidas. "No les pongo número, menos en valores. Es mucho más complejo de lo que parece. Son procesos biológicos, no son cuestiones matemáticas. Las posibilidades de recuperación pueden estar siempre, el clima va cambiando y cada día más. Me parece que es más serio establecer tendencias, de superficie de siembra, de posibles rendimientos. Ponerles números (económicos) en lo personal no estoy de acuerdo".

Fuente Diario UNO