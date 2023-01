Durante las vacaciones que Macedo comparte junto a su familia en Punta del Este, compartió una secuencia de fotos en la playa de su pareja, el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, y una de las hijas que comparten, Julia, jugando en la orilla del mar.



Con el pasar de las horas el posteo se llenó de comentarios, muchos amorosos y expresando la ternura que les provocaba la imagen, pero otros muy mal intencionados, criticando el cuerpo de la pequeña. Esos mensajes hacían alusión a los "rollitos" de las piernas de Julia, a la que -entre otras cosas- compararon con el muñeco de Michelín y hasta recomendaron a la madre hacerla adelgazar.

Se puede entender que algunos comentarios hicieran referencia al cuerpo de la nena con la mejor de las intenciones. Por ejemplo, una usuaria escribió: "Algún rollo más no le entra! Que divina hermosa". Es común que un bebé tenga los famosos "rollitos", y a muchos les genera ternura. Sin embargo, muchos escondieron su ignorancia, falta de respeto y prejuicios con una supuesta "preocupación" por la salud de la niña.

"Perdón. ¿Está sanita la bebé? Me parece exceso de peso para la edad. Esos rollos no son signos de buena salud"; "La nena se parece a la madre cuando hacía de gorda en la televisión"; "La culpa la tiene la madre por fomentarle esos rollos para que salga más linda en las fotos"; "Me parece que tendrían que llevarla al médico, esa gordura no es sana"; "Noooo, pobre bebé, hay que cuidar su salud. Eso trae complicaciones", fueron algunos de los comentarios.



Tras leer todos los comentarios negativos sobre su hija, Macedo hizo su descargo: "Yo te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo MEJOR, lleno de gente buena, dale? Porque la verdad es que para mí NUNCA el aspecto físico de alguien lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar. GRACIAS por todos los mensajes lindos!!!!".

Esto se da en la misma semana en la que Moria Casán fue cuestionada en redes por mostrar su cuerpo en la playa, solo por ser una mujer que, por la edad que tiene, su cuerpo ya no satisface los estándares de belleza que muchas personas creen se debe tener para exhibirlo.