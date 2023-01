(Por Ezequiel Nieva )Con el inicio del mes de febrero, se pone en marcha el año político en la Legislatura de la provincia de Santa Fe, que estará atravesado de punta a punta por los procesos electorales tanto a nivel local como nacional. Para el Ejecutivo santafesino, en el inicio de 2023 la principal prioridad será conseguir el aval legislativo para extender hasta fin de año la declaración de emergencia en seguridad y en el Servicio Penitenciario.



Para el período de sesiones extraordinarias, que se extenderá desde el 1° de febrero hasta el 1° de mayo, el gobernador Omar Perotti habilitó el tratamiento de 25 proyectos de ley. En paralelo, se definirá el cronograma electoral para 2023, una decisión que está en manos del Poder Ejecutivo, desde donde anticiparon a fines del año pasado la idea de realizar los comicios generales dentro de la primera quincena de septiembre con el objetivo de acortar lo más posible la transición entre el gobierno saliente y el entrante.

Entre los proyectos más importantes se encuentran dos leyes de neto corte electoral: la puesta en marcha del voto joven para las elecciones provinciales (que consiste en que las personas de 16 y 17 años puedan sufragar en forma voluntaria, tal como ocurre a nivel nacional) y la extensión del mandato de los miembros de las comisiones comunales de dos a cuatro años.

La única certeza es que las elecciones provinciales no serán en la misma fecha que los nacionales, porque así lo establece la Constitución de Santa Fe, que dice que los comicios deben celebrarse entre tres y seis meses antes del recambio de mandatos (10 de diciembre), por lo cual las elecciones generales en la provincia de Santa Fe deben realizarse entre el 10 de junio y el 10 de septiembre. A su vez, la ley de primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) determina que se tiene que convocar a elecciones Paso con una antelación no menor a 42 días y no mayor a 80 días respecto de las generales.

En tanto, la Constitución Nacional fija que las elecciones presidenciales se efectuarán “dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio”, es decir después del 10 de octubre, mientras que la ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral (o Ley Paso) votada en 2009 establece que las primarias “deben celebrarse el segundo domingo de agosto del año en que se celebren las elecciones generales”.

Si bien es imposible que la provincia de Santa Fe elija sus autoridades en la misma fecha que la Nación, los márgenes establecidos por la Constitución y las leyes vigentes le dan al gobierno la posibilidad de acercar o alejar las fechas de los comicios locales respecto de los nacionales. Eso es lo que está debatiendo en este momento la política santafesina.

En los últimos dos turnos electorales, el socialismo gobernante eligió adelantar el cronograma al máximo de lo que prevé la Constitución. En 2015 y 2019 hubo primarias en abril y generales en junio, seis meses antes de la finalización de los mandatos, lo que generó que haya una transición larga en ambas ocasiones.

Si bien el gobierno de Omar Perotti aún no decidió el cronograma electoral para 2023, fuentes partidarias aseguraron a AIRE que la idea es acercar lo más posible los comicios locales con los nacionales, a diferencia de lo que ocurrió en los dos turnos electorales anteriores. La fecha máxima en que podrían realizarse las elecciones generales en Santa Fe es el 10 de septiembre, que en 2023 justo cae domingo. La estrategia de dilatar lo más posible los plazos obedece a la necesidad de “ganar tiempo” para que repunten los indicadores económicos nacionales y, a la vez, que el oficialismo tenga más tiempo para inaugurar obras, mostrar gestión e instalar a sus candidatos.

Desde el arco opositor vienen reclamando desde finales de 2022 definiciones concretas sobre el calendario electoral. Un relevamiento realizado por AIRE recogió las siguientes opiniones de dirigentes partidarios de la oposición:

Laura Mondino (Partido Socialista): “Es imperioso contar con el calendario. Tenemos que convocar a los congresos partidarios, tenemos varias instancias de participación y debemos cumplir con la carta orgánica. Se necesitan certezas y un nivel de previsibilidad mayor y hoy el gobierno no lo tiene”.

Leandro González (UCR): “Estamos a la expectativa para que esa información no solo la tengan los partidos, sino sobre todo los vecinos y vecinas que concurrirán a las urnas para elegir en todas las categorías a las futuras autoridades”.

Betina Florito (Encuentro Republicano Federal): “Todos los partidos de Juntos por el Cambio coincidimos en la necesidad de tener lo más pronto posible una fecha. Por respeto a las cuestiones partidarias que se suceden después de conocerse el cronograma y por respeto a los santafesinos. Entendemos que el cronograma electoral debería resolverse todo en un solo semestre”.

Agustina Donnet (Igualdad y Participación): “Las elecciones santafesinas y las nacionales tiene que estar distanciadas en el tiempo para que se puedan distinguir las propuestas de ambos procesos electorales”.

Comunicado de la conducción del PRO Santa Fe: “El gobierno sigue dilatando la definición del calendario electoral. Ante las reiteradas injusticias y cambios de las reglas de juego en otras provincias, necesitamos garantizar a los santafesinos estabilidad a la hora de ejercer su derecho al voto. No podemos esperar más. El gobierno improvisa sobre algo tan delicado como las elecciones, necesitamos se definan fechas cuanto antes”.

Citan al ministro Rimoldi por la emergencia en seguridad

Mientras la oposición aguarda definiciones sobre el cronograma electoral, el primer round político en la Legislatura será por el pedido del gobierno para que se declare la emergencia en seguridad pública hasta finales de 2023. Desde el arco opositor ya anticiparon que citarán al ministro Rubén Rimoldi antes de darle tratamiento al proyecto, con el objetivo de evacuar todas las dudas.

Esta semana, la ministra de Gobierno de Santa Fe, Celia Arena, dijo que la Casa Gris está abierta al diálogo con la oposición y enfatizó que lo más importante es darles respuestas a los vecinos. Las declaraciones de la funcionaria fueron poco después de que los legisladores de la Comisión de Seguridad oficializaran la convocatoria al ministro Rimoldi para que informe sobre las inversiones realizadas durante 2022.

"Entendemos que la oposición hace planteos referidos a las inversiones que se hicieron, estamos a disposición como siempre", enfatizó la funcionaria de confianza del gobernador Omar Perotti. Y agregó: "Después hay cuestiones que tienen que ver con definiciones políticas de cara al año electoral, donde cada uno de los sectores quiere marcar las diferencias. Será igual que lo que hicimos el año anterior: dar respuestas y contar en qué invertimos", remarcó Celia Arena en contacto con AIRE.

De todas maneras, Arena remarcó que "hay voluntad de todos los sectores políticos de poner el eje en dar respuestas" a la sociedad respecto a un flagelo que no es nuevo y que tiene distintas realidades dentro de la misma provincia. Como ejemplo, el contraste entre las dos principales ciudades: mientras que Rosario registró durante el 2022 un récord de homicidios con 287 casos, la ciudad de Santa Fe marcó el número más bajo en dos décadas".

Emergencia en seguridad en Santa Fe: los detalles del nuevo proyecto

El gobernador Omar Perotti envió el lunes 16 de enero al Senado de Santa Fe el proyecto de ley para declarar nuevamente el “Estado de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario”, que perdió vigencia con el fin del año 2022, con el objeto de “atender la seguridad pública y al sistema penitenciario provincial a los fines de brindar seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas y las problemáticas criminales en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática”, según afirma la iniciativa a la que accedió AIRE.

En el mensaje, que fue incorporado al temario de sesiones extraordinarias, se lleva el límite de 6 a 12 millones de pesos para la realización de licitaciones públicas y concursos privados para compras de patrulleros, armas, municiones, chalecos, uniformes y equipamiento en general, mientras que para las obras públicas se eleva el tope de 9 a 18 millones de pesos en licitaciones privadas.

Pero además, “las adquisiciones de bienes de uso y equipamiento, las contrataciones de obras públicas así como las diversas gestiones que resulten necesarias para llevar adelante las acciones que demande conjurar el estado emergencia declarado por la presente se consideran comprendidas” en una situación de urgencia probada, con lo cual se pueden evitar incluso esos máximos.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad deberá enviar la documentación en un plazo no mayor a la Legislatura y el Tribunal de Cuentas tendrá que emitir su análisis de legalidad en 20 días como máximo. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de dar por concluida de manera total o parcialmente la emergencia e invita a los municipios y comunas a adherir.

En el tramo argumentativo, el gobierno afirma que el proyecto “tiene por objeto poder disponer de mecanismos tendientes a paliar las necesidades más urgentes en la materia, garantizando a la ciudadanía la plena efectividad del derecho humano a la seguridad ciudadana, entendida como el marco propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas, posibilitando la realización de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad”.

En ese mismo sentido, indica que “se pone de relieve la vigencia de la obligación del Estado Provincial de adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles tendientes a asegurar este derecho humano, priorizando la profundización de las políticas públicas en este sentido, en el entendimiento que los recursos disponibles y los mecanismos vigentes para períodos de normalidad no pueden dar acabada respuesta a una situación que, holgadamente, excede a ésta y se presenta como una serie de acontecimientos extraordinarios que necesitan respuestas del mismo tenor”.

Y agrega que “es prioritaria la realización de acciones y la toma de medidas de carácter urgente tendientes a lograr la reducción, en lo inmediato y dentro del respeto a las garantías vigentes, de los factores de delito y la violencia interpersonal -vinculada o no a hechos delictivos”.

En este contexto, el gobierno provincial considera que “el esfuerzo mancomunado de todos los actores de la sociedad con los actores gubernamentales, en sus distintos niveles, es una herramienta eficaz para atravesar la actual situación de violencia que atraviesa a nuestra Provincia” y asevera que “no escapa a ninguno de los Sres/as. Legisladores/as la situación de hechos delictivos que se vienen produciendo, particularmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Y que el primer paso para paliar de manera rápida, mientras se continúa avanzando en políticas profundas de combate a la criminalidad organizada, es reconocer y hablar del tema, tomando cartas en el asunto sin distinciones de filiaciones, tal como lo sostiene el Poder Ejecutivo”.

“Ante esta situación, y entendiendo desde un enfoque de derechos a la seguridad ciudadana es que, conforme los parámetros que desarrolla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hace necesario el diseño de una política pública que actúe como garantizadora de los demás derechos humanos que se desarrollan a la par de la seguridad”, añade, para luego completar: “Por lo demás, el reconocimiento del derecho humano a la seguridad se encuentra establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico con jerarquía constitucional, por lo que se erigen como normas de la máxima importancia y que, en consecuencia, generan obligaciones para los Estados para procurar su realización efectiva”.

Más tecnología para el Servicio Penitenciario

Además, la iniciativa plantea que “en lo referente al área de seguridad del servicio, la situación actual implica que durante mucho tiempo no se han adquirido elementos necesarios para dar cumplimiento con la misión del Servicio. Por otro lado, un Servicio eficiente requiere incorporar al mismo cada vez más tecnología”.

Y concluye: “Todo ello nos lleva al entendimiento de la necesidad imperiosa e impostergable de dotar al Servicio Penitenciario de mayor agilidad en los trámites administrativos, teniendo especialmente en cuenta la situación excepcional; dotar, asimismo, de mayor cantidad de recursos humanos, mayor capacitación, adquisición de móviles de traslados para internos y reparar los que se encuentran en desuso y el mejoramiento tecnológico, adquiriendo nueva y actualizando la que se encuentra operativa, siendo que desde hace largo tiempo se intenta concretar compras, licitaciones y nombramientos, esenciales para el funcionamiento de esta Institución”.

Los 25 proyectos que envió Perotti a la Legislatura para las sesiones extraordinarias

Mensaje 5003, por el cual se aprueba el Convenio Marco de Cooperación, celebrado en fecha 31 de mayo de 2022 entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Mensaje 5000, por el cual se crea el Sistema Provincial de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que consta de 51 artículos.

Mensaje 4999, por el cual se aprueba el Convenio de Adhesión para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar “Vuelta al Aula” Préstamo CFA Nº 11545 celebrado el 28 de diciembre de 2021, entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, representado por su titular, licenciada Adriana Cantero.

Mensaje 4987, por el cual se aprueba el Código Procesal Penal Juvenil, que consta de 63 artículos.

Mensaje 4968, por el cual se garantiza y se regula la Educación ambiental como derecho de todos los habitantes de la Provincia, que consta de 14 artículos.

Mensaje 4949, por el cual se modifican los artículos 2 y 14 de la Ley Nº 4.990 (Texto Ordenado) de ampliación de los derechos políticos de los jóvenes de entre 16 y 18 años “Voto Joven”.

Mensaje 4947, por el cual se adhiere a la Ley Nacional Nº 27.613 “Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda”.

Mensaje 4946, por el cual se modifica la Ley Nº 10.160 “Orgánica del Poder Judicial” y del Código Procesal Civil y Comercial Provincial, que consta de 15 artículos.

Mensaje 4944, por el cual se aprueba el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.

Mensaje 4943, por el cual se aprueba el Convenio Marco de Adhesión al Programa Redes de Salud – Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el marco de la Pandemia COVID-19 para contener, controlar y mitigar su efecto en la prestación de Servicios de Salud en Argentina, del 18 de diciembre de 2020, suscripto entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Gobierno de la Provincia.

Mensaje 4942, por el cual se aprueba la Addenda (Agregado) al Convenio Marco de Participación en el Programa de Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud – PACES, en la actualidad denominado “Programa Sumar”, del 30 de octubre de 2020, suscripto entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia.

Mensaje 4928, por el cual se modifica el artículo 20 de la Ley Nº 2.439 “Orgánica de Comunas” y se extiende el mandato de los miembros de las Comisiones Comunales.

Mensaje 4924, por el cual se exime del pago de diversos gravámenes, por el término de 10 años, a los contribuyentes radicados o que en el futuro se radiquen en la Provincia, cuya actividad principal esté destinada a operar como “Call Center”, que consta de 8 artículos.

Mensaje 4920, por el cual se establece un nuevo Régimen de Presentación y Publicidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de las y los Funcionarios y Magistrados pertenecientes a todos los Poderes del Estado Provincial, que consta de 11 artículos.

Mensaje 4948, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer a título oneroso de las fracciones de terreno de la denominada Colonia de Vacaciones Provincial, de propiedad de la Provincia de Santa Fe y ubicada en la ciudad de Alta Gracia de la provincia de Córdoba.

Mensaje 4945, por el cual se modifican los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13 y 14 y se deroga el artículo 16 de la Ley Nº 6.926 “Inspección General de Personas Jurídicas”, y se modifican los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley Nº 3.397 “Registro Público de Comercio”, que consta de 44 artículos.

Mensaje 4964, por el cual se ratifica el acta acuerdo régimen especial de regularización de obligaciones, artículo 1º de la Resolución 40/2021 de la Secretaría de Energía, celebrada entre dicha Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, la Provincia de Santa Fe y la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Mensaje 4971, por el cual se ratifica el acuerdo denominado “Consenso Fiscal 2021” celebrado entre el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y los Poderes Ejecutivos Provinciales firmantes, suscripto el 27 de diciembre de 2021.

Mensaje 4983, por el cual se modifica el artículo 2º de la Ley Nº 12.639 “Museo Provincial de la Inmigración” para establecer la sede del “Espacio Cultural Museo de las Mujeres Santafesinas”. En “Diputados y Diputadas” con media sanción del Senado.

Mensaje 4988, por el cual se modifica el artículo 28º de la Ley Nº 12.069 “Grandes Superficies Comerciales en la Provincia” para actualizar las multas.

Mensaje 4991, por el cual se aprueba el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Asistencia Recíproca entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Provincia de Santa Fe, representada por el Ministerio de Desarrollo Social.

Mensaje 4998, por el cual se aprueba el Convenio Bilateral de Compromiso, celebrado entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación de la Provincia el 29 de diciembre de 2021.

Mensaje 5004, por el cual adhiere la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 27.590 “Mica Ortega” – Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra niños, niñas y adolescentes.

Continuidad de la expropiación de la ex planta de Naranpol, ubicada en la ciudad de Santa Fe, a favor de la Cooperativa de Trabajo Naranpol.

Veto propositivo a la Ley de Ficha Limpia que se aprobó en noviembre en la Legislatura.