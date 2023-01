Desde aquel momento, comenzaron las marchas para exigir justicia, y principalmente para que los detenidos no tengan beneficios durante lo que dure su prisión preventiva. Los familiares y amigos de Ayrton han atestiguado que los inculpados pueden usar celulares, y registran esos movimientos en las redes sociales.

A un año de su triste desaparición, la madre de Ayrton, Analia Albarracin convocó a una nueva marcha de silencio, la cual fue acompañada por una gran cantidad de amigos, y allegados al joven asesinado.

«Yo no quiero que vuelva a haber otro Ayrton, por eso estos que lo mataron, deben seguir en la cárcel, que no se vuelva a repetir, que no haya otro Ayrton, tengamos cuidado» resaltó entre lágrimas Analia, la mama de Ayrton quien aun no encuentra consuelo a su pérdida y pide justicia por su hijo y por todos quienes han muerto en tristes hechos de violencia.

