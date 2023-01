A la hora de contratar un alquiler temporario para disfrutar de unas vacaciones o días de descanso es importante no dejar algunos detalles al azar. Aquí algunos consejos útiles.

La Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, prefiere no poner nombre propio a la ley que está inspirada, entre otros casos, en el asesinato de Lucio Dupuy (en La Pampa), y advierte que la norma no alcanza si no se reconoce que chicos y chicas tiene los mismos derechos que el resto de la ciudadanía.