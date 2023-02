La escalada de inseguridad en Santa Fe no admite más demoras ni improvisación

Clara García encabezó una reunión con equipos técnicos para analizar distintos aspectos de la crisis de seguridad que vive la provincia. En ese marco, la diputada provincial afirmó que “la lucha contra la inseguridad en Santa Fe no puede demorar un minuto más y tampoco admite la improvisación que hemos visto desde el inicio de la actual gestión de gobierno”.

“Junto a nuestros equipos técnicos estamos trabajando en estrategias y programas de abordaje de los fenómenos de la violencia y la inseguridad, que en los últimos tres años tuvieron un ascenso en prácticamente todos los indicadores, sin ninguna reacción de parte de la gestión de Omar Perotti", señaló.

"La desigualdad y la exclusión en nuestro país, y sobre todo en los grandes territorios urbanos, son una realidad innegable, y bajo esas condiciones es difícil que la inseguridad no crezca. Pero eso no autoriza a tener un gobierno de brazos caídos, por el contrario. Hay una batería de acciones posibles que necesariamente deben ser integradas para enfrentar este fenómeno. Como la prevención policial eficiente con investigación e inteligencia en los delitos complejos, como el fortalecimiento de la justicia penal y como el desarrollo de las políticas sociales con generación de empleo, inversión social e infraestructura barrial, que no se están realizando. Y lo que es peor, se hacían y se abandonaron", advirtió la Legisladora.

En este sentido, García se refirió a la escalada de violencia e inseguridad que se vive con mayor fuerza en Rosario, y aseguró que "parte de lo que se observa hoy es el resultado de la improvisación y la irresponsabilidad de un gobierno que llegó con promesas vacías, sin un diagnóstico acabado de la situación y sin ningún plan de políticas públicas sostenibles en el tiempo con objetivos claros de corto, mediano y largo plazo".

"La mentira de Perotti, de la paz y el orden, no puede repetirse", aseguró. Y agregó: "Un tema tan complejo debe abordarse con seriedad, con planificación y de manera multidisciplinaria”, describió la legisladora.

"Es por eso que con nuestros equipos venimos trabajando sobre esta temática en distintos planos desde hace tiempo, y este 2023 nos exige redoblar los esfuerzos enfocados en la construcción de un análisis muy extenso y preciso, con el objetivo de elaborar un plan de acción que nos permita tener claras las medidas necesarias desde el minuto cero de la nueva gestión", sostuvo.

García encabezó una nueva reunión de trabajo junto a sus equipos, para dialogar sobre estos temas. El encuentro se hizo en su despacho, en la Usina Social en Rosario.

Participaron del encuentro funcionarios de la administración de Miguel Lifschitz, como el exministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe Ricardo Silberstein, y los exsecretarios de Gestión Pública Matías Figueroa, de Seguridad Comunitaria Ángel Ruani y de Desarrollo Territorial Jorge Elder.

También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Pablo Farías; y los diputados provinciales Joaquín Blanco y Lionella Cattalini, entre otros.