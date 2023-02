Inseguridad en carne viva

Testimonios

Ayer, alrededor de un centenar de personas se dieron cita en el local de la vecinal Barrio Dho. La convocatoria vino de la mano de las vecinales. Estuvieron presentes el Jefe y Sub Jefe de Unidad Regional XIII Fernando Demassi y Mauricio Gregoret respectivamente, como así también del Subsecretario de Prevención de la Provincia Gustavo Pucheta. Además, autoridades políticas encabezadas por el Intendente Horacio Rigo, el Diputado Marcelo González, los concejales de la ciudad, el Secretario de Gobierno Pablo Bonacina, el de Finanzas Oscar Driussi y un numeroso grupo de vecinos y víctimas de distintos robos que se produjeron en nuestra ciudad. En primer lugar, se escucharon los testimonios de distintos sancristobalenses que relataron los que les había pasado, luego las autoridades policiales presentes contestaron cada uno de los reclamos. Es importante destacar que se escucharon cerca de 20 testimonios inapelables que dejan al descubierto fallas en todo un proceso de convivencia social. En la mayoría de los casos los que delinquen son jóvenes, algunos menores de edad. Esto es el resultado de una desatención hacia todo un cambio cultural que se produjo y nadie trabajo para evitar llegar a estos momentos. Hoy nos asustamos, y con razón por que esto no se termina con la detención de algunos chicos, hay un problema más profundo en donde parece que los problemas serán cada vez peores. Lo que nos pasó en estas últimas semanas da por tierra la mirada de nuestra ciudad como un paraíso de tranquilidad, donde todos dejaban la puerta del frente sin llave. Hoy el avance de la violencia es inocultable y no se corrige solo con medidas punitivas. Tenemos una sociedad en descomposición donde muchos lugares se encuentran en total desamparo. Terreno fértil para la droga, el robo, la prostitución y el alcohol. Presenciamos el desguace de la familia, lejos de como se la conocía hace muchos años atrás. Quedó en claro que la bronca de haber sido perjudicado, tiene que ser remplazado por un mayor compromiso cívico. Las escuelas, los dispensarios, los clubes, los cultos religiosos, las vecinales, las fuerzas de seguridad, el municipio, el concejo, los entes de la provincia y la nación y las instituciones tienen que formar parte de una gran red de contención. Debe haber una mayor coordinación entre la gente y los entes que dirigen los diferentes aspectos de nuestro quehacer. Más trabajo en conjunto y menos disputa. Si no se logra que los vecinos compartan los proyectos y se empoderen de ellos, no será posible lograr soluciones, que en el mejor de los casos darán resultados positivos a mediano y largo plazo. En el ecncuentro de mantuvo un dialogo aspero, donde se dijeron cosas fuertes. En algunos días se continuarán con las reuniones y seguramente todo termine en un proyecto para llevar adelante. Un muy bién 10 para las vecinales...