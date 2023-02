Lucio Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, tras recibir múltiples castigos físicos y abusos por parte de su progenitora, Magdalena Espósito Valenti, y su novia, Abigail Páez. Ambas, halladas culpables y responsables del hecho por la Justicia, fueron condenadas por el delito de homicidio agravado cuya pena es prisión perpetua.

El caso de Lucio, al igual que el de Fernando Báez Sosa, generó que la sociedad se movilice exigiendo justicia, pidiendo castigo a todos los involucrados y condenas ejemplares para que una situación así jamás vuelva a suceder.

¿Pero estamos cerca de que situaciones de este tipo no vuelvan a ocurrir o el problema es más grave de lo que creemos? ¿Qué debemos hacer cuando vemos y somos testigos de la vulnerabilidad de cualquier derecho de un niño?

Todo el tiempo son noticias las diversas situaciones por las que atraviesan menores, algunas más graves que otras. Pero todas, en definitiva, vulneran los derechos de los niños y no deben ser naturalizadas.

En la provincia de Santa Fe no hay un lugar, oficina, dependencia o institución que concentre todos los datos sobre maltrato infantil. Es decir: no hay un único registro de casos. Estadísticas hay, pero están diversificadas.

La Secretaría de Niñez y Adolescencia tiene sus datos, la Defensoría de Niñas, Niños y adolescentes los suyos, los hospitales también los propios, el Ministerio Público de la Acusación los suyos… Razón por la cual no es fácil cuantificar, ni mucho menos tipificar, la cantidad de casos de vulnerabilidad de derechos de los niños en la provincia de Santa Fe. A todo ésto se le suman las situaciones que no se denuncian.

Los datos de la Defensoría

En el mismo año que murió Lucio Dupuy, La Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe recibió y atendió 1.493 denuncias vinculadas con la vulnerabilidad de derechos. De ese número, 713 correspondieron a la vulnerabilidad del Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria y 360 al Derecho a la Integridad.

Del informe publicado en 2022 por la Defensoría del Pueblo sobre las actuaciones realizadas en 2021 por la Defensoría de Niñas, Niños y adolescentes se desprende que el Derecho a la Integridad que tienen niños, niñas y adolescentes fue el segundo derecho más vulnerado. Tal vulnerabilidad implica situaciones de violencia familiar y de violencia por motivos de género; situaciones ligadas al abuso sexual infantil, de amenazas y asedio virtual a niñas, niños y adolescentes.

En el podio de casos denunciados y atendidos está la vulnerabilidad del derecho a la convivencia familiar y comunitaria. Esto implica problemáticas ligadas a la imposibilidad para acordar entre ambos progenitores días para tener comunicación con sus hijas/os, permiso de traslado de niñas, niños y adolescentes con progenitores separados, entre otras situaciones.

Es evidente que el maltrato infantil es una problemática sobre la que hay que trabajar más en la provincia de Santa Fe. En el año 2023, y teniendo en cuenta que se denuncian casos a diario, no es posible que no exista un registro único. Hasta tanto ese primer paso no ocurra, lamentablemente podrían haber más Lucio Dupuy porque no se tiene demasiada dimensión del problema.

Dónde recurrir y denunciar

Cualquier ciudadano que sea testigo de situaciones donde un derecho de un niño pueda estar siendo vulnerado puede llamar a:

Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe: (0342) 457-2693/ (0341) 472-1587

Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia: 102. Esta línea no recibe denuncias pero deriva e informa qué hacer según el caso. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Centros Territoriales de denuncia Santa Fe: (0342) 4559785/ (0342) 4833446/ (0342) 4894546. La denuncia se realiza de manera presencial.