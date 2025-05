El gobierno de la provincia de Santa Fe informó que los trabajadores de la educación que no se adhirieron al paro docente del miércoles 14 de mayo deberán completar una declaración jurada para acreditar su asistencia y así conservar el beneficio de Asistencia Perfecta, tanto en su modalidad mensual como trimestral.

El trámite podrá realizarse hasta el viernes 16 de mayo a través del sitio oficial del gobierno provincial “Mi Legajo”: https://www.santafe.gob.ar/milegajo.

Pasos para completar la declaración jurada:

1- Ingresar al sitio “Mi Legajo”.

2- En el menú de la izquierda, seleccionar la opción “Relevamientos”.

3- Hacer clic en “Declaración Jurada”.

4- Una vez dentro, se desplegarán tres opciones. El agente deberá elegir la que corresponda a su situación particular:

a- Presté servicio.

b- Fui a prestar servicio y el establecimiento estaba cerrado.

c- No me corresponde prestar servicio el día 14 de mayo.

5- Luego de seleccionar la opción adecuada, se habilitará el botón “Guardar”.

6- Al finalizar, el sistema mostrará un mensaje de confirmación.

Es importante remarcar que quienes no completen esta declaración jurada serán considerados como no asistentes, lo que impactará en el cómputo del día laboral y en la liquidación del premio por Asistencia Perfecta.