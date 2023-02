Al término de la reunión, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, manifestó que “lo que conversamos con los gremios es la necesidad de completar un esquema que tuviera en cuenta todas las cuestiones que se estuvieron planteando en las reuniones previas. La paritaria, además de una propuesta salarial, tiene otros temas. Particularmente en el ámbito de la administración central hay que resolver una cuestión que viene siendo planteada desde la Legislatura por los gremios y que ha tenido una evolución en el presupuesto, que es el pase a planta de los contratados. Paralelamente hay otra cuestión que tiene que ver con la titularización de subrogancias que están pendientes de ser efectivizadas en el Estado”.

El funcionario confirmó que en esta instancia de diálogo no se concretó ninguna oferta salarial “hasta no completar la totalidad de los temas previstos. Hemos decidido dos cuestiones: pasar a un cuarto intermedio para efectivizar la propuesta, que esperamos poder llevarla a cabo en los próximos días, y en lo inmediato realizar una reunión técnica el martes de la semana que viene, que permita ir abordando las problemáticas pendientes. Por tal motivo hoy no se terminó de materializar una propuesta salarial, hemos convenido con los gremios este mecanismo”.

Asimismo, el ministro volvió a detallar el esquema propuesto en primer lugar a los docentes, el cual se mejoró al conocerse los porcentajes alcanzados en la paritaria nacional de dicho sector: “La propuesta del gobierno implica un aumento del 17,5 en marzo, un aumento del 8% en mayo, otro 8% en julio y dos revisiones para que el salario no pierda contra la inflación. La oferta salarial es la que se conoce, no hay modificación. Es una propuesta que sigue posicionando a Santa Fe por sobre los salarios que se pagan en Argentina”.

El diálogo paritario continuará el próximo martes 28 de febrero con la labor de la comisión técnica, la cual abordará todos los puntos no salariales acordados para esta instancia.