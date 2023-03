«Primero, y referido al tema del comunicado de la SR, hay que decir que no todos los municipios y comunas se manejan de la misma manera. Algunos tienen una gran gestión para atender las necesidades de los productores. Si esas comunas o municipios dejarán de percibir esa tasa, ese pago de parte de los productores, como harían para prestar ese servicio. Directamente no podrían hacerlo. Además no dimensionemos como que todos los productores están pidiendo eso, porque lo que se conoce es de una de las entidades de la mesa de enlace. Si hay que corregir la desproporción de los aumentos que algunos han fijado paralas tasas rurales. Lo de Villa Saralegui es un muy mal ejemplo. Ya lo hemos denunciado en su momento»

Además señaló sobre el comunicado, «el principal culpable de esto que denuncian las instituciones del campo, es el estado nacional. Por ejemplo cuando hablan de cuanto vuelve de las retenciones que hace el gobierno nacional, hay que ratificar que no vuelve nada. Y sobre la provincia es necesario que las ayudas a los productores afectados sean más efectivas y con más celeridad. El campo es un sector clave en nuestra economía y no hay que desatenderlo».

En otros tramos de la entrevista se le consultó sobre las falencias más notorias de la gestión provincial actual, «vemos varios problemas. Hace muchos años que las clases no comienzan el día fijado. Ahí tenemos que mejorar, los chicos deben comenzar las clases el día establecido, y cumplir los 180 días de clases. Otro ítem que solo fue un slogan de paz y orden, es el tema de la inseguridad. Se nombraron cuatro ministros, se abrieron comisarias cuando necesitamos que el policía esté en la calle, es decir no hay un rumbo en esta materia. Nosotros estamos trabajando en un proyecto integral desde el Frente de Frentes para presentarle a la sociedad santafesina. Lo vamos a hacer en pocos días más, porque la seguridad es uno de los temas más inquietantes en nuestra provincia y la gente necesita respuestas, en las actuales condiciones no se puede seguir».

Michlig también se explayó sobre sus posibilidades electorales «por el momento estoy abocado todos mis días a conformar el frente de frentes que gobernará la provincia desde diciembre. Estamos trabajando mucho, y los tiempos en la conformación de alianzas y definición de candidatos empiezan a ser más intensos. Lo que si puedo asegurar como integrante del Frente que vamos a proponerle a los santafesinos los mejores hombres y mujeres de cada una de las fuerzas políticas que lo integran para poner a la provincia en el lugar que se merece».

Sobre su situación personal dijo, «ya lo sabrán muy pronto, por el momento pienso en el frente de frentes, estoy solo en eso, pero pienso también, donde seré útil para contribuir al triunfo, lo estoy pensando bien, falta poco para que todo se pueda conocer».

Fuente Ceres Ciudad