Días atrás, el diputado por el Bloque de la UCR Evolución Marcelo González, estuvo en Rafaela, donde fue recibido por el Secretario del Juzgado Federal Silvio Vincens (reunión a la cual también iba a asistir el Senador Felipe Michlig y por cuestiones de agenda no pudo estar), un Juzgado Federal que el próximo mes va a cumplir tres años sin juez, es decir 36 meses en los cuales no se designó un cargo para un Juzgado que debe atender los departamentos Castellanos -con toda su complejidad que implica al tener a San Francisco y Frontera divididos por tan solo una calle-, San Cristóbal y 9 de Julio. “La atención fue muy buena, pero evidentemente estamos hablando de que aquí se necesita que el gobierno nacional nos atienda, ya en el Congreso de la Nación, la integrante del Bloque Evolución Victoria Tejeda presentó un proyecto para que se cubran todas las vacantes. Es un Juzgado que se divide en Civil y Penal que tan solo tiene tres personas trabajando, eso habla a las claras la importancia que le da el gobierno nacional a nuestro territorio en materia de seguridad federal”, explicó González, quien además recordó que en el departamento San Cristóbal hace meses que se deben designar nuevos jueces; “con el Senador mantuvimos reuniones con la Corte Suprema de Justicia, si bien hubo intenciones de titularizar cargos lo que se hizo fue la famosa frazada corta, cubrir acá y dejar descubierto allá. La lógica era llamar a concursos y cubrir todos los cargos”.

Pedido del médico Policial

“Desde que comenzó mi gestión venimos siguiendo el tema del médico policial. Lo hicimos con pedidos y con reuniones, lamentablemente tuvimos dos años de pérdida mientras estuvo Sain como Ministro por que era imposible poder avanzar en temas como estos, con Lagna un poco se avanzó y hoy podemos decir que, gracias a ese diálogo, sobre todo con personal de planta que ocupa algún cargo dentro de la estructura policial en la provincia, se pudo avanzar muchísimo”, advirtió el legislador y concluyó diciendo que “se ha hecho la convocatoria. Nos corresponden cuatro médicos y dos psicólogos, ya terminó la inscripción y ahora comenzará la evaluación, pero lamentablemente no se inscribía la gente. Nos tuvimos que mover y explicar que no eran ingresos por contratos, sino que son ingresos directos como personal policial, que es donde insistimos para que se cambien algunas cuestiones, antes al médico no le resultaba atractivo porque había incompatibilidad horaria para poder cumplir”.