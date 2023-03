Junto con distintos estamos del gobierno provincial como lo son el API, Asesoría Legal del Ministerio de la Producción provincial, las entidades ruralistas y los representantes políticos, entre ellos el sancristobalense Marcelo González, formaron una nueva mesa de diálogo para continuar analizando y buscando soluciones a la alarmante situación de Emergencia Agropecuaria que vive, no solo la provincia, sino gran parte del país por las sequías extremas que llevan meses sin dar tregua y cese.

“Se planteó la escasa ayuda provincial, y la casi nula ayuda nacional, ante la situación de emergencia. Es una sequía histórica y los productores reclamaron que le saquen un poco la soga del cuelo -relacionado con lo impositivo- y se pidió poder obtener mas y mejores créditos en nación”, remarcó el legislador, quién además subrayó que “llegan intimaciones desde el mismo API y se sabe que se está en emergencia, cuando sabemos que hay un proyecto de Ley de Emergencia -que aún se encuentra en Diputados- que todavía no está terminado y al cual le falta mucho, todos queremos que salga la mejor Ley, que no sea solo una ley transitoria, sino que pueda marcar a una provincia rica como la nuestra, queremos una ley a medida del campo”.

Durante la reunión, González recordó que las pérdidas, solamente para la provincia de Santa Fe, son de 2100 millones de dólares directos, sin halar lo indirecto que son pérdidas por decantación. “Desde el Bloque Evolución presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados que ya le daría al Ministro Costamagna la posibilidad de contar con 20 mil millones de pesos (por ahora solo se le otorgó 2 mil millones) para ayuda y que puedan llegar de manera rápida”, y sentenció que “ya le pedimos al Gobernador Perotti que convoque a una sesión extraordinaria para darle tratamiento a ese proyecto y por ahora no hemos tenido respuestas. Este nuevo proyecto de Ley de Emergencia no sirve para la urgencia del momento, servirá para trabajar a largo plazo las políticas agropecuarias de los gobiernos, pero no para la coyuntura actual, por eso el mecanismo de la nueva ley de emergencia y las modificaciones de ley pueden dar rápidamente un alivio al sector”.