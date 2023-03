Hersilia: el pueblo está "paralizado" por la actividad paranormal

Hersilia es un pueblo santafesino ubicado en el departamento San Cristóbal que actualmente está siendo el escenario de la actividad paranormal. Fredy Giuliano, periodista de la localidad, reveló que varios vecinos le mandaron videos y le dieron testimonios de hechos que parecen no tener una explicación, como una calesita que gira sola o una hamaca que se columpia sin nadie arriba.

"Hace un año, aproximadamente, en la Plazoleta Alberdi había dos hamacas y una de esas se movía sola. Es más, alguien de Ceres que está casado con una chica de acá de Hersilia pasó y tomó las imágenes, la hamaca se movía sola, no había viento y era de noche, se movió por más de dos minutos y no perdió la velocidad", relató sobre uno de los hechos que sorprendió a la localidad ubicada a 270 km de la ciudad de Santa Fe.

Otro de los episodios paranormales ocurrió el pasado fin de semana: "En la madrugada del domingo un matrimonio estaba dando vueltas en su camioneta con sus nenas, pasaron por el frente de la Plaza San Martín y tomaron en video que una de calesitas nuevas giraba sola y no había viento, no perdía velocidad". Al otro día otro vecino le mandó un mensaje y un video donde también pudo registrar cómo el juego de la plaza se movía solo: "«Venía con la intención de llevar los chicos a la plaza pero me voy a mi casa, ni loco voy»".

"Soy uno de los locos que les gusta mirar para arriba siempre. Soy muy creyente de que en este planeta no estamos solos, en este universo no estamos solos. Me encanta el tema, tengo un telescopio, vivo mirando lunas y planetas y este tipo de situaciones me gusta compartirlas con la gente", contó Fredy al diario Uno.