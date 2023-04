Frente de Frentes: todo apunta a que el 25 de abril será el lanzamiento oficial en Cayastá

El lanzamiento oficial del Frente de Frentes, la coalición opositora provincial, es inminente. Todo apunta al martes 25 de abril, en Cayastá. La cita fue confirmada por todos los espacios que integran el nuevo frente, pero coinciden en que falta coordinar algunos aspectos.

La información llega luego del encuentro realizado en Vera el pasado sábado, donde hubo importantes dirigentes de la coalición como Carolina Losada, Dionisio Scarpín, Mario Barletta, Federico Angelini, Cristian Cunha, Clara García, Pablo Javkin y Pablo Farías, entre otros. Faltó la figura del ya lanzado candidato a gobernador, Maximiliano Pullaro, pero desde las filas de los mencionados dirigentes manifestaron: "somos personas que no estamos con Pullaro en este proceso electoral".

"Nos juntamos lo que estamos armando otra propuesta para competir en las PASO, no es que no se lo invitó, así como ellos hacen sus propios encuentros", señaló uno de los principales dirigentes presentes a Uno Santa Fe.

Otro de los espacios que no fue de la partida en la reunión en Vera y que ya no forma parte del Frente de Frentes es la Coalición Cívica, luego de la decisión de Elisa Carrió -referencia a nivel nacional del partido- de manifestar que “es imposible integrar el Frente de Frentes y mantener una vieja complicidad que destruyó a Santa Fe, más allá del costo político que haya que asumir". Así, de los once partidos que integraban la fuerza ahora son diez los que continúan.

Que harán Losada y Jatón

"Carolina Losada va a ser candidata. Ella tiene ganas. Se tomó su tiempo, planteaba la necesidad de avanzar con un proyecto fundamentalmente en tema seguridad. Armamos una propuesta en tema educación, trabajo, producción. Ella quiere estar tranquila y tener un programa", aseguraron a Uno Santa Fe fuentes cercanas.

De confirmarse la candidatura de Losada, el también senador nacional Dionisio Scarpín bajaría su candidatura. La opción de una fórmula conjunta está descartada, ya que desde el sector que comparten pretenden completar la fórmula incluyendo al socialismo y al PRO. Lo cierto es que hay un lugar para dos partidos, y esa definición será importante en las internas del Frente de Frentes.

Otra incógnita que tiene poco tiempo para develarse es que decidirá el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, quien todavía no se manifestó públicamente al respecto de si integrará el Frente de Frentes.

"Jatón iba a ir a Vera, pero avisó que tenía otra actividad y no podía ir teóricamente", apuntaron a Uno Santa Fe.

Los dirigentes consultados son optimistas, y creen que por lógica de competencia participará de las internas: si va por afuera, deberá enfrentarse a un candidato unificado del Frente de Frentes en las generales en septiembre; si compite en las PASO será contra candidatos divididos que disgregarán votos. Quienes ya se apuntaron a la elección por la intendencia dentro del Frente de Frentes son Adriana "Chuchi" Molina, Alberto "Toto" Bottai, y es inminente el anuncio del ex director del Hospital José María Cullen, Juan Pablo Poletti.

El nombre

Pese a que el nombre ganó fuerza y se instauró en los medios, difícilmente el 25 de abril se presente a la coalición como "Frente de Frentes". Por un lado el socialismo no quiere que se utilice la palabra ni 'Juntos' ni 'Cambio', descartando la propuesta que había trascendido de ser "Juntos por Santa Fe". Del otro lado, no quieren que se utilice 'Frente' ni 'Progresista' en la nomenclatura del espacio.

"No entiendo por qué discuten, es una estupidez pensar que en función del nombre se puede ganar una elección", manifiestan con hartazgo algunos integrantes del espacio.

Fuente Uno Santa Fe