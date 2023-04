Michlig y su preocupación por deficiencias en las prestaciones de IAPOS

“Desde hace más de un año el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) viene presentando distintas anomalías, tanto en el aspecto de las prestaciones a sus afiliados, que se vienen dando con deficiencias críticas y crecientes, como en la contratación de servicios de salud con algunas empresas en condiciones ciertamente controversiales”, manifestó el legislador al esgrimir las razones de la presentación del pedido de informes.

Información solicitada

El pedido aprobado por la Cámara de Senadores solicita información a las autoridades del IAPOS sobre los siguientes puntos:

1- Interrupciones en prestaciones ocurridas en los últimos doce (12) meses detallando:

• Tipo de prestación

• Plazos durante las cuales estuvieron suspendidas.

• Si las suspensiones ocurrieron en todo el territorio provincial o en algunas regiones o localidades, detallando en este último caso las mismas.

2- Si se tienen denuncias o registros de prestadores que otorgan turnos con plazos de demora diferenciales para los afiliados al IAPOS.

3- Evolución del porcentaje promedio del precio de los medicamentos que debe abonar el afiliado.

4- Si se han observado en los últimos doce (12) meses interrupciones en la atención de prácticas oncológicas y de otras patologías crónicas.

Demoras, recortes y suspensión de prestaciones

En sus fundamentos Michlig mencionó que “con una intermitencia de frecuencia creciente, ciertas prestaciones de servicios a los afiliados del IAPOS vienen siendo objeto de suspensión, con el impacto en el cuidado de la salud de dichos afiliados. En el caso de algunas prestaciones críticas tal impacto adquiere una gravedad particular, dado que no se trata solamente de cuestiones de atención primaria o ambulatoria, sino que involucra servicios de alta complejidad, servicios de anestesiología, atención de patologías severas y enfermedades crónicas”.

“En algunos casos el déficit prestacional no se presenta como un corte explícito del servicio sino mediante mecanismos más sutiles pero no menos nocivos como el otorgamiento de turnos de atención muy largos que hacen que el afiliado no pueda esperar y termine aceptando concertar un turno con pago de manera particular”.

Medicamentos y deficiencias críticas

“En cuanto a los servicios de provisión de medicamentos también se ha ido notando con el tiempo un incremento en el porcentaje efectivo del precio que se encuentra a cargo del afiliado. No menos preocupantes resultan las denuncias públicas que realizan algunas organizaciones sindicales sobre cuestiones de transparencia en asuntos tan sensibles como los medicamentos oncológicos”.

Los déficits señalados precedentemente han sido expuestos no solo por los propios afiliados mediante los distintos medios de contacto con el IAPOS, sino que han sido objeto de numerosos reclamos de organizaciones sindicales, desde la Defensoría del Pueblo e incluso desde ambas cámaras legislativas.