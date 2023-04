Robaron en una metalúrgica de San Cristóbal

a través de sus redes sociales, un sancristobalense contó que hoy, cuando abrió las puertas de su comercio, se encontró con la triste realidad que lo habian robado.

"Hola gente entre anoche y la madrugada de hoy me entraron a roban al taller donde también tengo algunas herramientas y accesorios de ferretería para vender. Me llevaron 3 de estos taladros rotopercutor marca Barovo, si alguien sabe algo o si se los ofrecen si me quieren avisar se los agradecería... 3408-677540 o 3408-401627".