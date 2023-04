Exigen al Gobernador la urgente Reglamentación de la Ley de Víctimas de Delito

Esta mañana se llevó a cabo una conferencia en la que estuvieron presentes entre otros Graciela Brondino, Catalina Narváez, Fernanda Fernandez de las diferentes Asociaciones de la ciudad de Santa Fe, y el legislador del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez, autor de la Ley de Víctimas de delito y sus familiares cuya sanción tuvo una gran repercusión a fines del año pasado por la importancia de la misma para la provincia. Algunos llegaron a expresar que era la Ley más importante sancionada en este período legislativo. Pero esa Ley, aprobada y promulgada con el N 14181 en diciembre pasado aún no fue reglamentada por el Ejecutivo provincial, por lo que muchas de las atribuciones de la norma no pueden todavía ser ejecutadas. Es por eso que tanto su autor como las Asociaciones que nuclean a las víctimas y a sus familiares hicieron un fuerte reclamo en este sentido.

“Le hemos reclamado al Gobernador dos veces por carta, la última en febrero de este año, y también en la pasada reunión de la Junta Provincial de Seguridad , hemos tenido reuniones pero no ha habido un avance concreto” -comenzó diciendo Martínez-. “Esta ley hoy está funcionando solo en algunos aspectos, por ejemplo permite que las víctimas puedan declarar en su domicilio, posibilita que las víctimas puedan agregar pruebas, permite también que la víctima no tenga que cruzarse con el imputado, y le asegura la participación en el hecho más importante que es una sentencia siendo escuchadas por los jueces. Pero es necesaria la Reglamentación para brindarle una asistencia integral a la víctima , para fortalecer el CAJ y el Centro de Atención a las Víctimas, para fortalecer el cuerpo de abogados que les brindan asistencia, para reforzar la atención psicológica , la asistencia social y sobre todo para poder llevar a cabo el proceso de capacitación de los funcionarios públicos que intervienen con las víctimas, algo que todavía no se ha iniciado y que es parte importante de la normativa de la ley”, agregó el legislador.

Por otra parte, Martínez se refirió a las palabras que expresó hace pocas horas la nueva Fiscal General de la provincia. “Celebramos que la nueva Fiscal General Cecilia Vranicich haya expresado que una de sus prioridades en la gestión serán las víctimas y que uno de sus primeros objetivos es recibir a las Asociaciones de Víctimas. Creo fervientemente que ese es el camino correcto. En una provincia como la nuestra atravesada por la inseguridad y la violencia creemos que este debe ser un tema prioritario .

Ante la consulta sobre los motivos que demoran la reglamentación de la Ley, Martínez fue contundente: “La verdad es que lo desconozco. Hemos tenido una reunión con la Secretaria Legislativa incluso le hicimos algunas sugerencias , una de ellas fue la necesidad de que familiares y Asociaciones de Víctimas participen en la capacitación de funcionarios y funcionarias en perspectiva de víctima y que además puedan tener los testimonios de las víctimas para generar esa empatía que reclamábamos el día de la aprobacción de la norma. También planteamos la necesidad de que la autoridad que esté al frente del CAJ, que hoy está sin conducción, tenga facultades para reclamarle tanto al Ministerio de Bienestar Social como al Ministerio de Salud la rápida intervención y que tenga autoridad para poder lograr esa atención integral de las víctimas y de sus familiares. En ese momento , en esa reunión en el Ministerio de Gobierno nos dijeron que en una semana se iba a decretar la reglamentación . De esto a pasado mas de un mes y medio.”

Al finalizar, el Coordinador del Observatorio volvió a insistir con la necesidad de que esta Ley se reglamente de manera rápida y dijo que “ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo estamos aquí para exigirle al Gobernador con humildad pero con mucha firmeza que la Ley de Víctimas se reglamente ya.”