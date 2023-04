Desde ahora la Policía de Ceres podrá retener las motos en infracción

Cabe destacar que, semanas atrás, la Municipalidad de Ceres firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, mediante el cual se aplicará en la ciudad el Decreto Provincial N° 460/22. Se trata de convenios que ya rigen en otras localidades de la provincia de Santa Fe.

La norma establece que los y las policías "podrán en la vía pública y al momento de realizar las tareas de identificación de personas que circulen en motovehículos, disponer la retención de los mismos cuando:

• Se trata de vehículos inseguros, como aquellos que no reúnen las condiciones de seguridad necesarias tanto mecánicas como las vinculadas con los elementos de seguridad.

• Las motos que circulan sin identificación, los que circulan sin placas o con modificaciones que dificultan corroborar la titularidad del vehículo.

• Cuando el conductor no tiene o se niega a exhibir la documentación para circular, ya sea personal o del vehículo.

• Cuando el vehículo es conducido por personas no habilitadas para el tipo de vehículo que conducen, inhabilitadas, con habilitación suspendida, o que no cumplen con las edades reglamentarias para el tipo de vehículo.

• En caso de que en la moto se transporte a más personas que las que permite la capacidad del vehículo. En esta situación puntual, el vehículo podrá circular, siempre y cuando no reúna ninguna de las demás condiciones a partir de las cuales se lo deba retener, si desciende las personas que exceden la capacidad del vehículo.

Al momento de efectuar las tareas de identificación de las personas que circulen en motos, no será necesario que los policías estén acompañados por agentes municipales en el marco de un operativo de control.

Cuando la autoridad policial disponga la retención preventiva de una moto, se labrará el acta de retención correspondiente y el rodado será remitido inmediatamente al depósito municipal.